Фальшивая инвалидность за 10 000 долларов - в Киеве задержали экс-народного депутата

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В Киеве раскрыли схему, по которой военнообязанному мужчине якобы помогли оформить фиктивную инвалидность III группы за 10 тысяч долларов. Подозрения получили двое жителей Николаева, среди них - бывший народный депутат. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Отметим: в ведомстве фамилию депутата не называют, однако УНН из источников в правоохранительных органах стало известно, что речь идет об экс-нардепе Вадиме Подберезняке.

По версии следствия, киевлянину через знакомых предложили "помощь" в оформлении III группы инвалидности. В дальнейшем это должно было дать ему возможность получить отсрочку от мобилизации. Для этого мужчине планировали организовать фиктивное лечение в стационаре, а также подготовить поддельные медицинские справки и заключения врачей.

В прокуратуре отмечают, что бывший народный депутат обещал использовать свои связи в медицинских учреждениях Николаевской области, чтобы реализовать эту схему.

Военнообязанный передал участникам сделки свои документы. Уже примерно через два месяца ему сообщили, что он якобы получил III группу инвалидности. За такую "услугу" мужчина должен был заплатить 10 тысяч долларов. Деньги договорились передавать частями.

В ходе расследования правоохранители задокументировали в Киеве две передачи денежных средств - по 5 тысяч долларов каждая. После этого посреднику и бывшему народному депутату сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием, совершенном путем вымогательства по предварительному сговору группой лиц. Речь идет о ч. 2 ст. 28 и ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.

Суд отправил обоих подозреваемых под стражу, одновременно определив возможность внесения залога. Для одного из них его размер составляет более 260 тысяч гривен, для другого - более 120 тысяч гривен.

Что нужно знать о Вадиме Подберезняке

Вадим Подберезняк родился 22 марта 1972 года в Николаеве. Имеет высшее образование, учился в Николаевском национальном аграрном университете.

До прихода в "большую политику" занимался предпринимательской деятельностью, а также работал заместителем председателя Веселиновской районной государственной администрации Николаевской области.

Политическая карьера Подберезняка была связана сразу с несколькими партиями. В 2012 году он выдвигался в Верховную Раду в мажоритарном округе №129 в Николаевской области от "Батькивщины", однако снял свою кандидатуру до дня голосования.

В 2013 году Подберезняк стал депутатом Николаевского областного совета. Позже, в 2014–2015 годах, работал советником председателя Николаевской областной государственной администрации.

На парламентских выборах 2014 года Подберезняка включили в избирательный список "Народного фронта" под №76. В Верховную Раду он попал позже - в декабре 2015 года, после появления вакантного места в партийном списке.

В парламенте он входил во фракцию "Народного фронта", а с 2017 года был членом Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта. Его депутатские полномочия завершились 29 августа 2019 года.

По данным общественных мониторинговых организаций, Подберезняк имел относительно высокую посещаемость пленарных заседаний, однако реже посещал заседания профильного комитета. ОПОРА в свое время насчитала его участие в подготовке нескольких десятков законопроектов. В то же время депутатских запросов Подберезняк не подавал. Движение ЧЕСНО также зафиксировало три случая неперсонального голосования с его участием, так называемого "кнопкодавства". Кроме того, организация относила политика к "гречкосеям" из-за передачи техники детским учреждениям.

В 2018 году Подберезняк также попал в расширенный санкционный список российской федерации, в который тогда включили значительное количество украинских политиков.

На досрочных выборах в Верховную Раду в 2019 году Подберезняк пытался снова попасть в парламент. Он баллотировался как самовыдвиженец в мажоритарном округе №132 в Николаевской области, однако мандат не получил.

В конце 2019 года Подберезняк возглавил Николаевскую областную организацию партии "Батькивщина". В 2021 году руководителя областного отделения партии сменили.

На местных выборах 2020 года Подберезняк также баллотировался в Николаевский областной и городской советы, однако депутатом не стал.

В декларации, поданной перед завершением депутатских полномочий в 2019 году, Подберезняк указал в собственности квартиру в Николаеве площадью около 30 квадратных метров, часть жилого дома и земельный участок в Николаевской области.

Среди транспортных средств в декларации были УАЗ, "Газель" и Toyota Land Cruiser Prado 2012 года выпуска. Последний автомобиль он приобрёл в конце 2018 года примерно за 599 тысяч гривен.

За часть 2019 года до завершения полномочий народного депутата Подберезняк задекларировал более 260 тысяч гривен зарплаты в Верховной Раде.

Напомним

Недавно ГБР задержало медработницу при получении 12 тысяч долларов США за операцию на здоровом позвоночнике и заключение ВЛК для увольнения со службы. В квартире обнаружили валюту на 6,8 млн гривен.