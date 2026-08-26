Распространял недостоверные материалы через Telegram и требовал деньги за их удаление — украинцу в Берлине сообщили о подозрении

Украинцу, находящемуся в Германии, сообщили о подозрении в вымогательстве. По данным следствия, подозреваемый совместно с другими лицами организовал схему, в рамках которой через информационные ресурсы и Telegram-канал распространялись ложные и дискредитирующие материалы в отношении физических и юридических лиц. После этого у потерпевших требовали деньги за их удаление и прекращение дальнейшего распространения. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора, передает УНН.

"Защита законных интересов бизнеса и противодействие схемам давления и вымогательства средств у предпринимателей являются одним из важных направлений работы прокуратуры. Правоохранители реагируют на случаи, когда представители бизнеса становятся объектами угроз, дискредитации или шантажа. Вместе с тем нахождение фигурантов за границей не препятствует проведению необходимых процессуальных действий. Благодаря международному сотрудничеству и механизмам правовой помощи они могут проводиться независимо от места нахождения подозреваемых. Так, гражданину Украины, находящемуся в Германии, сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 189 УК Украины. Процессуальные действия проведены 26 августа 2026 года в Берлине в рамках международной правовой помощи и благодаря сотрудничеству украинских и немецких компетентных органов", — говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый совместно с другими лицами организовал схему, в рамках которой через информационные ресурсы и Telegram-канал распространялись ложные и дискредитирующие материалы в отношении физических и юридических лиц. После этого у потерпевших требовали деньги за их удаление и прекращение дальнейшего распространения.

Один из эпизодов касается публикаций от 20 мая 2026 года в отношении ведущей корпорации в сфере охранных услуг в Украине и ее генерального директора.

Сообщается, что во время электронной переписки представителю потерпевшей стороны выдвинули требование передать 3 500 USDT за удаление публикаций. В дальнейшем эти средства были перечислены на криптовалютный кошелек, который, по данным следствия, связан с подозреваемым. После поступления средств соответствующие материалы удалили из Telegram-канала и веб-ресурса.

В ходе следствия установлено, что подозреваемый проживает в Берлине. В связи с этим украинская сторона обратилась к компетентным органам Германии для надлежащего вручения уведомления о подозрении и обеспечения его процессуальных прав.

По информации немецких компетентных органов, гражданин Украины находится в Германии с апреля 2022 года, а с июля того же года имеет вид на жительство в соответствии с § 24 Закона о пребывании (AufenthG).

"В рамках международной правовой помощи 26 августа по месту его проживания в Берлине также был проведен обыск. Следственные действия были направлены на поиск электронных устройств, документов, носителей информации и других материалов, которые могут иметь доказательственное значение. Украинские правоохранители продолжают устанавливать всех участников уголовных правонарушений, их роли и возможные другие эпизоды противоправной деятельности. Приведенные факты демонстрируют, что нахождение за границей не является препятствием для проведения необходимых процессуальных действий и привлечения фигурантов уголовных производств к ответственности", — добавили в Офисе Генпрокурора.

Напомним

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