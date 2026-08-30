Трамп закликав канадські компанії негайно переносити бізнес до США
Київ • УНН
Дональд Трамп закликав канадські компанії негайно перенести бізнес до США. Він пообіцяв їм відсутність мит на тлі торговельної суперечки.
Президент США Дональд Трамп закликав канадські компанії, які ведуть бізнес з Америкою, перенести свою діяльність до Сполучених Штатів. Про це американський лідер написав у Truth Social, пише УНН.
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Трамп заявив, що канадським компаніям варто "негайно" переносити свою діяльність до США. За його словами, частина з них раніше працювала у Сполучених Штатах, але залишила країну через політику попереднього американського керівництва.
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Нехай усі канадські компанії, які ведуть бізнес з Америкою, негайно перенесуть свою діяльність до Сполучених Штатів. Багато з них – це компанії, які багато років тому виїхали зі США через дурне американське керівництво
Пообіцяв звільнити компанії від мит
Президент США також пообіцяв канадському бізнесу відсутність мит у разі перенесення діяльності до Сполучених Штатів.
Коли ви повернетеся – жодних мит
Заява американського президента пролунала на тлі торговельних суперечностей між США та Канадою. Вашингтон останнім часом посилює тарифний тиск на канадські товари, тоді як Оттава відповідає власними торговельними заходами.
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