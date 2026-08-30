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Трамп закликав канадські компанії негайно переносити бізнес до США

Київ • УНН

 • 378 перегляди

Дональд Трамп закликав канадські компанії негайно перенести бізнес до США. Він пообіцяв їм відсутність мит на тлі торговельної суперечки.

Трамп закликав канадські компанії негайно переносити бізнес до США

Президент США Дональд Трамп закликав канадські компанії, які ведуть бізнес з Америкою, перенести свою діяльність до Сполучених Штатів. Про це американський лідер написав у Truth Social, пише УНН.

Деталі

Трамп заявив, що канадським компаніям варто "негайно" переносити свою діяльність до США. За його словами, частина з них раніше працювала у Сполучених Штатах, але залишила країну через політику попереднього американського керівництва.

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Нехай усі канадські компанії, які ведуть бізнес з Америкою, негайно перенесуть свою діяльність до Сполучених Штатів. Багато з них – це компанії, які багато років тому виїхали зі США через дурне американське керівництво

– написав Трамп.

Пообіцяв звільнити компанії від мит

Президент США також пообіцяв канадському бізнесу відсутність мит у разі перенесення діяльності до Сполучених Штатів.

Коли ви повернетеся – жодних мит

– наголосив Трамп.

Заява американського президента пролунала на тлі торговельних суперечностей між США та Канадою. Вашингтон останнім часом посилює тарифний тиск на канадські товари, тоді як Оттава відповідає власними торговельними заходами.

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Степан Гафтко

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