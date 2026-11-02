Трамп заявил о приближении торгового соглашения с Канадой после переговоров с Карни

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Оттава приблизились к заключению торгового соглашения после переговоров с премьер-министром Канады Марком Карни. Стороны планируют согласовать окончательные условия в течение ближайших недель. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

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По словам Трампа, США и Канада уже имеют основу будущей договорённости, которая будет выгодна для обеих стран.

У нас есть концепция очень выгодной сделки с Канадой – заявил американский президент, добавив, что она должна принести пользу американским фермерам.

Карни также подтвердил прогресс в переговорах. Он отметил, что стороны провели конструктивные обсуждения ключевых положений соглашения и продолжат работу над взаимовыгодным результатом.

Переговоры возобновились после августовского провала

В августе торговые переговоры между США и Канадой зашли в тупик. Одной из причин стал спор по поводу американских пошлин на средние и тяжёлые транспортные средства.

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Дополнительные разногласия возникли вокруг языковой политики Канады. Оттава обвиняла Вашингтон в попытках ограничить меры по поддержке французского языка, однако американская сторона отрицала, что это было ключевым препятствием.

Несмотря на нынешний оптимизм, Карни подчеркнул, что Канада не будет спешить с подписанием соглашения, если его условия не будут соответствовать национальным интересам.

В то же время из-за тарифной политики Трампа канадское правительство активизировало поиск альтернативных торговых партнёров. В частности, на прошлой неделе Карни провёл переговоры с представителями Европейского союза в Монреале.

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