Трамп заявил о приближении торгового соглашения с Канадой после переговоров с Карни
Киев • УНН
США и Канада планируют согласовать торговое соглашение в ближайшие недели. Карни заявил, что Оттава подпишет его только на выгодных условиях.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Оттава приблизились к заключению торгового соглашения после переговоров с премьер-министром Канады Марком Карни. Стороны планируют согласовать окончательные условия в течение ближайших недель. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
По словам Трампа, США и Канада уже имеют основу будущей договорённости, которая будет выгодна для обеих стран.
У нас есть концепция очень выгодной сделки с Канадой
Карни также подтвердил прогресс в переговорах. Он отметил, что стороны провели конструктивные обсуждения ключевых положений соглашения и продолжат работу над взаимовыгодным результатом.
Переговоры возобновились после августовского провала
В августе торговые переговоры между США и Канадой зашли в тупик. Одной из причин стал спор по поводу американских пошлин на средние и тяжёлые транспортные средства.
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Дополнительные разногласия возникли вокруг языковой политики Канады. Оттава обвиняла Вашингтон в попытках ограничить меры по поддержке французского языка, однако американская сторона отрицала, что это было ключевым препятствием.
Несмотря на нынешний оптимизм, Карни подчеркнул, что Канада не будет спешить с подписанием соглашения, если его условия не будут соответствовать национальным интересам.
В то же время из-за тарифной политики Трампа канадское правительство активизировало поиск альтернативных торговых партнёров. В частности, на прошлой неделе Карни провёл переговоры с представителями Европейского союза в Монреале.
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