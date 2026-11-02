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Трамп заявив про наближення торговельної угоди з Канадою після переговорів із Карні

Київ • УНН

 • 804 перегляди

США й Канада планують узгодити торговельну угоду найближчими тижнями. Карні заявив, що Оттава підпише її лише на вигідних умовах.

Трамп заявив про наближення торговельної угоди з Канадою після переговорів із Карні

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон і Оттава наблизилися до укладення торговельної угоди після переговорів із прем'єр-міністром Канади Марком Карні. Сторони планують узгодити остаточні умови протягом найближчих тижнів. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За словами Трампа, США та Канада вже мають основу майбутньої домовленості, яка буде вигідною для обох країн.

У нас є концепція дуже вигідної угоди з Канадою

– заявив американський президент, додавши, що вона має принести користь американським фермерам.

Карні також підтвердив прогрес у переговорах. Він зазначив, що сторони провели конструктивні обговорення ключових положень угоди та продовжать роботу над взаємовигідним результатом.

Переговори відновилися після серпневого провалу

У серпні торговельні переговори між США та Канадою зайшли в глухий кут. Однією з причин стала суперечка щодо американських мит на середні та важкі транспортні засоби.

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Додаткові розбіжності виникли навколо мовної політики Канади. Оттава звинувачувала Вашингтон у спробах обмежити заходи з підтримки французької мови, однак американська сторона заперечувала, що це було ключовою перешкодою.

Попри нинішній оптимізм, Карні наголосив, що Канада не поспішатиме з підписанням угоди, якщо її умови не відповідатимуть національним інтересам.

Водночас через тарифну політику Трампа канадський уряд активізував пошук альтернативних торговельних партнерів. Зокрема, минулого тижня Карні провів переговори з представниками Європейського Союзу в Монреалі.

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Степан Гафтко

ЕкономікаПолітикаСвіт
Марк Карні
Оттава
Bloomberg
Вашингтон
Дональд Трамп
Європейський Союз
Канада