Трамп заявив про наближення торговельної угоди з Канадою після переговорів із Карні

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон і Оттава наблизилися до укладення торговельної угоди після переговорів із прем'єр-міністром Канади Марком Карні. Сторони планують узгодити остаточні умови протягом найближчих тижнів. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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За словами Трампа, США та Канада вже мають основу майбутньої домовленості, яка буде вигідною для обох країн.

У нас є концепція дуже вигідної угоди з Канадою – заявив американський президент, додавши, що вона має принести користь американським фермерам.

Карні також підтвердив прогрес у переговорах. Він зазначив, що сторони провели конструктивні обговорення ключових положень угоди та продовжать роботу над взаємовигідним результатом.

Переговори відновилися після серпневого провалу

У серпні торговельні переговори між США та Канадою зайшли в глухий кут. Однією з причин стала суперечка щодо американських мит на середні та важкі транспортні засоби.

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Додаткові розбіжності виникли навколо мовної політики Канади. Оттава звинувачувала Вашингтон у спробах обмежити заходи з підтримки французької мови, однак американська сторона заперечувала, що це було ключовою перешкодою.

Попри нинішній оптимізм, Карні наголосив, що Канада не поспішатиме з підписанням угоди, якщо її умови не відповідатимуть національним інтересам.

Водночас через тарифну політику Трампа канадський уряд активізував пошук альтернативних торговельних партнерів. Зокрема, минулого тижня Карні провів переговори з представниками Європейського Союзу в Монреалі.

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