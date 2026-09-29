США заборонили імпорт канадського алкоголю та мотоциклів на тлі торговельної війни

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У США набула чинності заборона на імпорт низки канадських товарів, зокрема алкогольних напоїв, мотоциклів та продуктів із молочної сироватки. Нові обмеження стали черговим етапом торговельного протистояння між Вашингтоном та Оттавою, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила заборону у відповідь на канадські мита щодо низки американських товарів.

Обсяг торгівлі, якого безпосередньо торкнуться нові обмеження, оцінюють приблизно в $1 млрд. Водночас загальний товарообіг товарами та послугами між США і Канадою у 2025 році становив майже $900 млрд.

Торговельне протистояння посилюється

Раніше Білий дім також запровадив 50% мито на низку канадських товарів, серед яких окремі види сирної продукції, моторні човни, гольф-кари та меблі. Канада своєю чергою ввела відповідні тарифи 8 вересня.

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Трамп заявив, що очікує від канадської влади зниження тарифів на американські товари та вибачень протягом найближчих 3–4 тижнів. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні натомість заявляв, що країна не поспішатиме укладати невигідну угоду та продовжить розширювати торговельні зв'язки з Європою й Азією.

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