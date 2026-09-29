США запретили импорт канадского алкоголя и мотоциклов на фоне торговой войны

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В США вступил в силу запрет на импорт ряда канадских товаров, в частности алкогольных напитков, мотоциклов и продуктов из молочной сыворотки. Новые ограничения стали очередным этапом торгового противостояния между Вашингтоном и Оттавой, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Администрация президента США Дональда Трампа ввела запрет в ответ на канадские пошлины на ряд американских товаров.

Объём торговли, которого непосредственно коснутся новые ограничения, оценивают примерно в $1 млрд. В то же время общий товарооборот товарами и услугами между США и Канадой в 2025 году составил почти $900 млрд.

Торговое противостояние усиливается

Ранее Белый дом также ввёл 50% пошлину на ряд канадских товаров, среди которых отдельные виды сырной продукции, моторные лодки, гольф-кары и мебель. Канада, в свою очередь, ввела соответствующие тарифы 8 сентября.

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Трамп заявил, что ожидает от канадских властей снижения тарифов на американские товары и извинений в течение ближайших 3–4 недель. Премьер-министр Канады Марк Карни, напротив, заявлял, что страна не будет спешить заключать невыгодное соглашение и продолжит расширять торговые связи с Европой и Азией.

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