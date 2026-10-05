ЕС и Канада готовят масштабное партнёрство, которое будет предусматривать совместную поддержку Украины и интеграцию оборонной промышленности

Европейский союз и Канада планируют объявить о новом масштабном стратегическом партнерстве, которое охватит оборону, энергетику, технологии, критически важное сырье и дальнейшую поддержку Украины. Соглашение должны представить на саммите в Монреале, который начнется 29 октября, сообщает Politico со ссылкой на проект совместного заявления, пишет УНН.

Детали

В документе отмечается, что ЕС и Канада стремятся значительно углубить экономические и стратегические связи на фоне глобальных геополитических и торговых изменений.

Стороны планируют ускорить инвестиции в добычу критически важных минералов, укрепить цепочки поставок и создавать запасы стратегического сырья, чтобы уменьшить зависимость от внешних рынков.

Оборона, Украина и Арктика

Одним из ключевых направлений нового партнерства станет интеграция оборонно-промышленных комплексов Канады и ЕС. Также стороны должны углубить сотрудничество в сфере кибербезопасности, искусственного интеллекта, квантовых технологий и сделать Арктику одним из совместных стратегических проектов.

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Отдельным пунктом будущего партнерства станет продолжение совместной поддержки Украины.

ЕС и Канада также планируют развивать сотрудничество в энергетике — от сжиженного природного газа и атомной энергетики до гидро-, солнечной и ветровой генерации.

Кроме того, Оттава и Брюссель готовят совместную закупку 50 самолетов De Havilland для борьбы с лесными пожарами. Ожидается, что они будут готовы к использованию в Канаде и Европе в 2030 году.

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