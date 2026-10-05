ЕС и Канада готовят масштабное партнёрство, которое будет предусматривать совместную поддержку Украины и интеграцию оборонной промышленности

$44.8350.70
ukenru
00:17 • 2908 просмотра
Трамп решит, вводить ли «адские» санкции против России после оценки последствий — глава Минэнерго США
23:18 • 6810 просмотра
Талибы начали закупать оружие и беспилотники в Беларуси при содействии России — СМИ
22:18 • 10014 просмотра
"Нельзя прогибаться под Путина, потому что Украину сломают": Зеленский ответил депутатам, которые призывают договариваться с РФ
21:37 • 11324 просмотра
В России разбился Ту-95МС, погибли 8 военнослужащих, среди них могли быть причастные к ракетным ударам по Украине
20:58 • 12852 просмотра
В сети появились спутниковые снимки последствий удара СБУ по аэродрому «Ханская» в АдыгееPhoto
20:16 • 12703 просмотра
В Латвии после выборов планируют сформировать проукраинскую коалицию и продолжить поддержку Киева
Эксклюзив
4 октября, 16:31 • 23378 просмотра
Астропрогноз на 5–11 октября 2026 года: неделя, требующая особой осторожности, и важное новолуние в Весах
4 октября, 13:39 • 25077 просмотра
Украина и Германия подписали 15 соглашений на сумму более 8,5 млрд евро — ЗеленскийVideo
4 октября, 10:52 • 31459 просмотра
В минобороны рф заявили, что усилят удары по "военным объектам" Украины
4 октября, 10:24 • 31191 просмотра
В результате атаки рф на Северный мост в Киеве пострадали два человека: что известно об их состоянии
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
1м/с
73%
753мм
Популярные новости
В Запорожской области российские FPV-дроны убили двух человек4 октября, 15:29 • 8516 просмотра
США предложили провести трёхстороннюю встречу Украины и россии до конца октября - Зеленский4 октября, 15:42 • 13213 просмотра
Трамп объявил о создании Сил супер-интеллекта в СШАPhoto4 октября, 16:00 • 5912 просмотра
Сын Оззи Осборна вместе с дочерью тайно пугали посетителей в лабиринте, посвящённом рокеру21:05 • 7914 просмотра
Ким Кардашьян рассказала, почему почти 5 лет не хотела новых отношений перед романом с Льюисом Хэмилтоном22:06 • 4636 просмотра
публикации
Как распознать жестокое обращение с животным и кому жаловатьсяPhotoVideo4 октября, 08:17 • 44931 просмотра
Украина готовится возобновить полёты, но отечественные авиакомпании могут не дождаться2 октября, 10:40 • 137565 просмотра
Топ-10 комедий на выходные: фильмы, которые помогут отдохнуть и посмеятьсяPhoto2 октября, 08:07 • 133294 просмотра
Суд продлил меры пресечения врачам Odrex, которых обвиняют в медицинской халатности2 октября, 07:15 • 117317 просмотра
Международный день кофе: история праздника, происхождение напитка и появление кофе в Украине1 октября, 14:54 • 138898 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Ким Кардашьян
Актуальные места
Украина
Германия
Соединённые Штаты
Китай
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян призналась, что «сдерживает» 13-летнюю дочь Норт из-за её стремления к славе00:06 • 1308 просмотра
Кэтлин Тёрнер отреагировала на признание Майкла Дугласа об их тайном романе 40 лет назад23:06 • 2956 просмотра
Ким Кардашьян рассказала, почему почти 5 лет не хотела новых отношений перед романом с Льюисом Хэмилтоном22:06 • 4862 просмотра
Сын Оззи Осборна вместе с дочерью тайно пугали посетителей в лабиринте, посвящённом рокеру21:05 • 8142 просмотра
ИИ расшифровал секретное послание Наполеона, которому более 200 летPhoto4 октября, 09:24 • 38588 просмотра
Актуальное
Фильм
Су-34
Социальная сеть
Ту-95
Truth Social

ЕС и Канада готовят масштабное партнёрство, которое будет предусматривать совместную поддержку Украины и интеграцию оборонной промышленности

Киев • УНН

 • 1296 просмотра

ЕС и Канада готовят стратегическое партнёрство в сфере обороны, энергетики и технологий. Соглашение будет предусматривать дальнейшую поддержку Украины.

ЕС и Канада готовят масштабное партнёрство, которое будет предусматривать совместную поддержку Украины и интеграцию оборонной промышленности

Европейский союз и Канада планируют объявить о новом масштабном стратегическом партнерстве, которое охватит оборону, энергетику, технологии, критически важное сырье и дальнейшую поддержку Украины. Соглашение должны представить на саммите в Монреале, который начнется 29 октября, сообщает Politico со ссылкой на проект совместного заявления, пишет УНН.

Детали

В документе отмечается, что ЕС и Канада стремятся значительно углубить экономические и стратегические связи на фоне глобальных геополитических и торговых изменений.

Стороны планируют ускорить инвестиции в добычу критически важных минералов, укрепить цепочки поставок и создавать запасы стратегического сырья, чтобы уменьшить зависимость от внешних рынков.

Оборона, Украина и Арктика

Одним из ключевых направлений нового партнерства станет интеграция оборонно-промышленных комплексов Канады и ЕС. Также стороны должны углубить сотрудничество в сфере кибербезопасности, искусственного интеллекта, квантовых технологий и сделать Арктику одним из совместных стратегических проектов.

"Послание москве четкое" - Рютте сделал новое заявление о поддержке НАТО Украины29.09.26, 13:29 • 18132 просмотра

Отдельным пунктом будущего партнерства станет продолжение совместной поддержки Украины.

ЕС и Канада также планируют развивать сотрудничество в энергетике — от сжиженного природного газа и атомной энергетики до гидро-, солнечной и ветровой генерации.

Кроме того, Оттава и Брюссель готовят совместную закупку 50 самолетов De Havilland для борьбы с лесными пожарами. Ожидается, что они будут готовы к использованию в Канаде и Европе в 2030 году.

ЕС отверг возможность досрочного предоставления кредита Киеву и требует реформ — СМИ01.10.26, 22:18 • 20880 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Пожары
ИИ (искусственный интеллект)
Энергетика
Война в Украине
Оттава
Европейский Союз
Брюссель
Канада
Украина