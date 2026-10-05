ЄС і Канада готують масштабне партнерство, яке передбачатиме спільну підтримку України та інтеграцію оборонної промисловості

Європейський Союз і Канада планують оголосити про нове масштабне стратегічне партнерство, яке охопить оборону, енергетику, технології, критичну сировину та подальшу підтримку України. Угоду мають представити на саміті в Монреалі, який розпочнеться 29 жовтня, повідомляє Politico з посиланням на проєкт спільної заяви, пише УНН.

Деталі

У документі зазначається, що ЄС і Канада прагнуть значно поглибити економічні та стратегічні зв'язки на тлі глобальних геополітичних і торговельних змін.

Сторони планують прискорити інвестиції у видобуток критично важливих мінералів, зміцнити ланцюги постачання та створювати запаси стратегічної сировини, щоб зменшити залежність від зовнішніх ринків.

Оборона, Україна та Арктика

Одним із ключових напрямів нового партнерства стане інтеграція оборонно-промислових комплексів Канади та ЄС. Також сторони мають поглибити співпрацю у сфері кібербезпеки, штучного інтелекту, квантових технологій та зробити Арктику одним зі спільних стратегічних проєктів.

"Послання москві чітке" - Рютте зробив нову заяву про підтримку НАТО України

Окремим пунктом майбутнього партнерства стане продовження спільної підтримки України.

ЄС і Канада також планують розвивати співпрацю в енергетиці – від зрідженого природного газу та атомної енергетики до гідро-, сонячної та вітрової генерації.

Крім того, Оттава та Брюссель готують спільну закупівлю 50 літаків De Havilland для боротьби з лісовими пожежами. Очікується, що вони будуть готові до використання в Канаді та Європі у 2030 році.

ЄС відхилив можливість дострокового надання кредиту Києву та вимагає реформ - ЗМІ