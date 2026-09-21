Канада и Франция будут совместно разрабатывать системы космических запусков
Киев • УНН
Канада и Франция договорились совместно разрабатывать космическую инфраструктуру, в частности системы запуска. Сроки и финансирование пока не определены.
Канада и Франция договорились совместно разрабатывать и использовать космическую инфраструктуру, в частности системы запуска. Об этом премьер-министр Канады Марк Карни заявил после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Космическим агентствам и оборонным ведомствам двух стран поручат разработать совместную инфраструктуру. Сроки реализации проектов и объёмы их финансирования пока не объявлены.
Договорённость стала частью более широкого сближения Канады с европейскими партнёрами. Оттава стремится усилить сотрудничество с Европой в стратегических сферах, в частности в космосе, искусственном интеллекте, критически важных минералах, энергетике и обороне.
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Сегодня быть суверенным — это больше, чем просто кормить, обеспечивать себя топливом и защищать. Это требует безопасного доступа к искусственному интеллекту, космосу, полупроводникам, критически важным минералам, чистой энергии
Канадский премьер также выступает за значительно более тесные отношения с Европейским Союзом. Ранее он поддержал предложение перейти от нынешнего торгового соглашения Канада — ЕС к значительно более широкому и амбициозному партнёрству.
Канада и Франция также планируют расширить сотрудничество в рыболовстве, энергетике, телекоммуникациях и экономическом развитии.
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