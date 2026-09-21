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Канада и Франция будут совместно разрабатывать системы космических запусков

Киев • УНН

 • 208 просмотра

Канада и Франция договорились совместно разрабатывать космическую инфраструктуру, в частности системы запуска. Сроки и финансирование пока не определены.

Канада и Франция будут совместно разрабатывать системы космических запусков

Канада и Франция договорились совместно разрабатывать и использовать космическую инфраструктуру, в частности системы запуска. Об этом премьер-министр Канады Марк Карни заявил после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Космическим агентствам и оборонным ведомствам двух стран поручат разработать совместную инфраструктуру. Сроки реализации проектов и объёмы их финансирования пока не объявлены.

Договорённость стала частью более широкого сближения Канады с европейскими партнёрами. Оттава стремится усилить сотрудничество с Европой в стратегических сферах, в частности в космосе, искусственном интеллекте, критически важных минералах, энергетике и обороне.

Канада стремится к более тесному союзу с ЕС

Сегодня быть суверенным — это больше, чем просто кормить, обеспечивать себя топливом и защищать. Это требует безопасного доступа к искусственному интеллекту, космосу, полупроводникам, критически важным минералам, чистой энергии

— заявил Карни.

Канадский премьер также выступает за значительно более тесные отношения с Европейским Союзом. Ранее он поддержал предложение перейти от нынешнего торгового соглашения Канада — ЕС к значительно более широкому и амбициозному партнёрству.

Канада и Франция также планируют расширить сотрудничество в рыболовстве, энергетике, телекоммуникациях и экономическом развитии.

Канада и Европа создадут альянс на будущее, который укрепит нашу коллективную устойчивость

— заявил Карни.

Канада хочет присоединиться к кредиту ЕС на €90 млрд для Украины19.09.26, 23:48 • 11645 просмотров

Степан Гафтко

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