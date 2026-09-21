Канада та Франція спільно розроблятимуть системи космічних запусків

Канада та Франція домовилися спільно розробляти та використовувати космічну інфраструктуру, зокрема системи запуску. Про це прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Космічні агентства та оборонні відомства двох країн отримають завдання розробити спільну інфраструктуру. Терміни реалізації проєктів та обсяги їх фінансування наразі не оголосили.

Домовленість стала частиною ширшого зближення Канади з європейськими партнерами. Оттава прагне посилити співпрацю з Європою у стратегічних сферах, зокрема космосі, штучному інтелекті, критичних мінералах, енергетиці та обороні.

Сьогодні бути суверенним – це більше, ніж просто годувати, забезпечувати себе паливом та захищати. Це вимагає безпечного доступу до штучного інтелекту, космосу, напівпровідників, критично важливих мінералів, чистої енергії

Канадський прем'єр також виступає за значно тісніші відносини з Європейським Союзом. Раніше він підтримав пропозицію перейти від нинішньої торговельної угоди Канада – ЄС до значно ширшого та амбітнішого партнерства.

Канада та Франція також планують розширити співпрацю в рибальстві, енергетиці, телекомунікаціях та економічному розвитку.

Канада та Європа створять альянс на майбутнє, який зміцнить нашу колективну стійкість