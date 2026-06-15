"Каролина Харрикейнз" впервые за 20 лет выиграла Кубок Стэнли
Киев • УНН
Команда обыграла «Вегас Голден Найтс» в финале и завоевала свой второй титул. Капитан Джордан Стаал стал самым ценным игроком плей-офф НХЛ.
Американская профессиональная хоккейная команда из Северной Каролины "Каролина Харрикейнз" впервые за 20 лет выиграла Кубок Стэнли НХЛ, победив "Вегас Голден Найтс" со счетом 3:0 в воскресенье в Лас-Вегасе, пишет УНН со ссылкой на BBC Sport.
Детали
"Харрикейнз" завершили серию до семи побед за одну игру до конца, выиграв 4:2, обеспечив себе второй титул.
Главный тренер Род Бриндамор, который поднял Кубок Стэнли в качестве капитана "Каролины" в 2006 году, вывел "Харрикейнз" в плей-офф как первый сеяный в Восточной конференции и проиграл всего три матча, победив "Оттаву Сенаторз", "Филадельфию Флайерз", "Монреаль Канадиенс" и "Голден Найтс" на пути к титулу.
"Думаю, это было наше время. Мы не собирались сдаваться", — сказал Бриндамор.
"Сейчас все по-другому, потому что будучи игроком, я очень хотел этого для себя. А сейчас, сидя за [скамейкой запасных] и наблюдая за игрой, я очень хотел этого для этих ребят, потому что нет более трудолюбивой команды. Это как гордый отец, который наблюдает, как его дети идут на работу", — отметил он.
Тейлор Холл открыл счет для "Харрикейнз" спустя всего три минуты 47 секунд, прежде чем Джексон Блейк удвоил их преимущество в середине второго периода.
Николай Элерс закрепил победу за 68 секунд до конца игры, забив в пустые ворота после того, как "Голден Найтс" заменили вратаря Картера Харта на дополнительного полевого игрока за три минуты до конца в попытке вернуться в игру.
Новичок-вратарь "Харрикейнз" Брэндон Бусси сделал 22 сейва, оформив свой первый в карьере "сухой" матч в плей-офф.
Капитан "Каролины" Джордан Стаал, двукратный чемпион Кубка Стэнли после того, как ранее победил с "Питтсбург Пингвинз" в 2009 году, стал самым возрастным игроком, выигравшим Трофей Конна Смайта как самый ценный игрок плей-офф. 37-летний игрок забил восемь раз и сделал четыре результативные передачи во время чемпионской серии "Харрикейнз".
"Это то, к чему я стремился с тех пор, как выиграл первый титул. Хочется выигрывать снова и снова, и снова", — сказал Стаал, чья 17-летняя пауза между титулами является самой долгой в истории НХЛ.
"Это было так трудно. Я просто так сильно хотел победить", — сказал он.
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