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"Флорида" во второй раз подряд выиграла Кубок Стэнли, победив "Эдмонтон".

Киев • УНН

 • 106 просмотра

"Флорида Пантерз" победила "Эдмонтон Ойлерз" в финальной серии Кубка Стэнли, завоевав второй титул подряд. В решающем матче Сэм Рейнхарт забросил четыре шайбы.

"Флорида" во второй раз подряд выиграла Кубок Стэнли, победив "Эдмонтон".

Хоккеисты "Флориды Пантерз" завоевали второй подряд титул Кубка Стэнли, обыграв "Эдмонтон Ойлерз" в финальной серии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC News.

Детали           

В шестом матче финала НХЛ "Флорида" победила соперника со счетом 5:1, завершив серию в свою пользу. Это уже третий финал подряд для "Пантерз", что совпадает с назначением главного тренера Пола Мориса.

Ключевую роль в решающей победе сыграл Сэм Рейнхарт, который открыл счет в первом периоде, а затем оформил еще три гола. Мэттью Ткачук удвоил преимущество, а далее Рейнхарт довел результат до 5:0. Его четыре шайбы сравнялись с рекордом Мориса Ришара 1957 года по количеству голов в финальной серии.

Картер Верхеге отметился тремя результативными передачами. Самым ценным игроком плей-офф стал Сэм Беннетт, который забил 15 голов – самый высокий показатель в нынешнем розыгрыше.

Это невероятно. Это ощущение, которое невозможно описать. Такая невероятная группа. Все списывали нас со счетов с самого начала плей-офф. Они пытались побеждать нас в каждом раунде, а у нас был этот запал, и мы знали, что в нас есть что-то особенное

- сказал нападающий "Флориды" Брэд Маршан в эфире TNT.

Дополнительно

"Эдмонтон" отличился лишь под конец игры, когда "Флорида" уже забила пять шайб, в частности трижды в ворота Стюарта Скиннера и дважды – в пустые ворота.

После этой победы "Флорида" стала 10-й командой в истории НХЛ, которая выиграла Кубок Стэнли два года подряд. Последний раз это удавалось "Тампе-Бей" в сезоне 2020/21. Этот успех также стал продолжением доминирования команд "Солнечного пояса": 10 из 21 последних чемпионов представляют южные штаты США.

Напомним

"Флорида" завершила регулярный сезон пятой в Восточной конференции, а "Эдмонтон" –  шестым на Западе. В плей-офф обе команды одолели фаворитов турнира с самой результативной атакой. "Пантеры" также имели самый низкий средний показатель пропущенных голов – 2,5 за игру.

Несмотря на индивидуальное мастерство Коннора Макдэвида, который не выиграл ни одного трофея за 10 лет в "Ойлерз", канадский клуб снова остался без чемпионства. Канада не выигрывала Кубок Стэнли с 1993 года.

Россия не будет участвовать в хоккейном турнире Зимней Олимпиады-2026 в Милане25.05.25, 16:48 • 4854 просмотра

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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