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"Флорида" вдруге поспіль виграла Кубок Стенлі, перемігши "Едмонтон"

Київ • УНН

 • 532 перегляди

"Флорида Пантерз" перемогла "Едмонтон Ойлерз" у фінальній серії Кубка Стенлі, здобувши другий титул поспіль. У вирішальному матчі Сем Рейнхарт закинув чотири шайби.

"Флорида" вдруге поспіль виграла Кубок Стенлі, перемігши "Едмонтон"

Хокеїсти "Флориди Пантерз" здобули другий поспіль титул Кубка Стенлі, обігравши "Едмонтон Ойлерз" у фінальній серії. Про це повідомляє УНН з посиланням на NBC News.

Деталі           

У шостому матчі фіналу НХЛ "Флорида" перемогла суперника з рахунком 5:1, завершивши серію на свою користь. Це вже третій фінал поспіль для "Пантерз", що збігається з призначенням головного тренера Пола Моріса.

Ключову роль у вирішальній перемозі відіграв Сем Рейнхарт, який відкрив рахунок у першому періоді, а згодом оформив ще три голи. Меттью Ткачук подвоїв перевагу, а далі Рейнхарт довів результат до 5:0. Його чотири шайби зрівнялися з рекордом Моріса Рішара 1957 року за кількістю голів у фінальній серії.

Картер Верхеге відзначився трьома результативними передачами. Найціннішим гравцем плей-оф став Сем Беннетт, який забив 15 голів – найвищий показник у цьогорічному розіграші.

Це неймовірно. Це відчуття, яке неможливо описати. Така неймовірна група. Усі списували нас з рахунків з самого початку плей-оф. Вони намагалися перемагати нас у кожному раунді, а у нас був цей запал, і ми знали, що в нас є щось особливе

- сказав нападник "Флориди" Бред Маршан в ефірі TNT.

Додатково

"Едмонтон" відзначився лише під кінець гри, коли "Флорида" вже забила п’ять шайб, зокрема тричі у ворота Стюарта Скіннера і двічі – у порожні ворота.

Після цієї перемоги "Флорида" стала 10-ю командою в історії НХЛ, яка виграла Кубок Стенлі два роки поспіль. Востаннє це вдавалося "Тампі-Бей" у сезоні 2020/21. Цей успіх також став продовженням домінування команд "Сонячного поясу": 10 із 21 останніх чемпіонів представляють південні штати США.

Нагадаємо

"Флорида" завершила регулярний сезон п’ятою у Східній конференції, а "Едмонтон" –  шостим на Заході. У плей-оф обидві команди здолали фаворитів турніру з найрезультативнішою атакою. "Пантери" також мали найнижчий середній показник пропущених голів – 2,5 за гру.

Незважаючи на індивідуальну майстерність Коннора Макдевіда, який не виграв жодного трофея за 10 років у "Ойлерз", канадський клуб знову залишився без чемпіонства. Канада не вигравала Кубок Стенлі з 1993 року.

росія не братиме участі у хокейному турнірі Зимової Олімпіади-2026 у Мілані25.05.25, 16:48 • 4856 переглядiв

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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