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росія не братиме участі у хокейному турнірі Зимової Олімпіади-2026 у Мілані

Київ • УНН

 • 394 перегляди

На конгресі IIHF у Стокгольмі вирішено, що росія не братиме участі в хокейному турнірі Олімпійських ігор 2026. білорусь також відсторонена, її місце займе Франція.

росія не братиме участі у хокейному турнірі Зимової Олімпіади-2026 у Мілані

росія, як держава-агресор, офіційно виключена з участі у хокейному турнірі Зимових Олімпійських ігор 2026 року, що відбудуться у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо. Відповідне рішення ухвалили на конгресі Міжнародної федерації хокею (IIHF) у Стокгольмі на основі рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету. Заборона поширюється також і на білорусь, її місце у турнірі займе Франція. Про це пише УНН із посиланням на Sportacentrs.

Деталі

Як зазначає видання, на щорічному конгресі Міжнародної федерації хокею в Стокгольмі, який, як завжди, проходить на батьківщині чемпіонату світу, на основі листування між IIHF та Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) було вирішено, що держава-агресор росія не братиме участі в хокейному турнірі зимових Олімпійських ігор 2026 року в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо.

Чоловічий турнір з хокею на зимових Олімпійських іграх 2026 року відбудеться з 11 по 22 лютого, тоді як жіночі змагання, як очікується, відбудуться з 5 по 19 лютого.

Додамо

Країни-агресори росія та білорусь раніше були заборонені на турнірах IIHF до літа 2025 року. Рішення про заборону майбутнім агресорам участі в майбутніх Олімпійських іграх було прийнято на Конгресі IIHF 2025 року в Стокгольмі. Таким чином, Франція гарантувала собі місце на Олімпійських іграх як наступна за рейтингом команда.

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Альона Уткіна

Альона Уткіна

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