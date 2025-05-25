Россия не будет участвовать в хоккейном турнире Зимней Олимпиады-2026 в Милане

россия, как государство-агрессор, официально исключена из участия в хоккейном турнире Зимних Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Соответствующее решение было принято на конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF) в Стокгольме на основе рекомендаций Международного олимпийского комитета. Запрет распространяется также и на беларусь, ее место в турнире займет Франция. Об этом пишет УНН со ссылкой на Sportacentrs.

Детали

Как отмечает издание, на ежегодном конгрессе Международной федерации хоккея в Стокгольме, который, как всегда, проходит на родине чемпионата мира, на основе переписки между IIHF и Международным олимпийским комитетом (МОК) было решено, что государство-агрессор россия не будет участвовать в хоккейном турнире зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Мужской турнир по хоккею на зимних Олимпийских играх 2026 года состоится с 11 по 22 февраля, тогда как женские соревнования, как ожидается, состоятся с 5 по 19 февраля.

Добавим

Страны-агрессоры россия и беларусь ранее были запрещены на турнирах IIHF до лета 2025 года. Решение о запрете будущим агрессорам участвовать в будущих Олимпийских играх было принято на Конгрессе IIHF 2025 года в Стокгольме. Таким образом, Франция гарантировала себе место на Олимпийских играх как следующая по рейтингу команда.

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