Карни добивается отмены тарифов Трампа до введения новых 50-процентных тарифов
Киев • УНН
Премьер-министр Канады Марк Карни заявил о стремлении договориться с США об отмене всех секторальных тарифов. Переговоры продолжаются до 19 августа, когда могут вступить в силу новые 50-процентные тарифы.
Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Оттава стремится договориться с США об отмене всех секторальных пошлин, введённых администрацией президента Дональда Трампа, накануне запланированного введения новых 50-процентных тарифов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Канада и США ведут переговоры по новому торговому соглашению, которые должны завершиться до 19 августа. Именно на эту дату Дональд Трамп анонсировал введение новых 50-процентных пошлин на ряд канадских товаров, если Оттава не устранит вопросы, которые Вашингтон считает торговыми «раздражителями».
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Карни подчеркнул, что Канада добивается более широкого соглашения, которое будет охватывать все стратегические отрасли, на которые распространяются американские пошлины, введённые в соответствии с разделом 232 Закона о расширении торговли.
Канада не исключает ответных мер
Канада чётко заявила: мы хотим, чтобы все пункты 232 были рассмотрены, все стратегические секторы
Премьер также сообщил, что в последние недели канадские представители активно ведут переговоры в Вашингтоне, а он лично принимает в них участие.
У нас есть время. У нас идут настоящие переговоры, конструктивные переговоры по многим вопросам
В то же время он предупредил, что у Канады есть варианты ответа, если США всё же введут новые пошлины, однако отказался уточнять, какие именно шаги может предпринять Оттава. По данным Bloomberg, стороны также обсуждают возможность введения тарифных квот на экспорт канадской стали и алюминия в США.
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