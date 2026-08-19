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Трамп на три дня отложил введение 50% пошлин против Канады

Киев • УНН

 • 2914 просмотра

Трамп заявил о договорённости с Канадой и отложил введение 50% пошлины на три дня. Он также упомянул о возможном возрождении Keystone XL.

Трамп на три дня отложил введение 50% пошлин против Канады

Президент США Дональд Трамп отложил на три дня введение 50% пошлин на канадские товары, которые должны были вступить в силу 19 августа, заявив о достижении договорённости между Вашингтоном и Оттавой. Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social, сообщает BBC, передаёт УНН.

Детали

Я приостановил действие 50-процентных пошлин против Канады, которые должны были вступить в силу завтра утром, на три дня, исходя из того, что Канада и США при условии завершения оформления документов заключили соглашение!

- написал американский президент.

Пошлины должны были распространяться, в частности, на молочные продукты, алкоголь и мебель. По оценке CNN, эти категории составляют около 5% общей стоимости импорта США из Канады за прошлый год.

Трамп упомянул о строительстве нефтепровода

В своём сообщении Трамп также упомянул проект строительства нефтепровода Keystone XL, заявив, что он "может восстать из могилы". В 2021 году тогдашний президент США Джо Байден отозвал разрешение на строительство этого нефтепровода.

Накануне Трамп провёл переговоры с премьер-министром Канады Марком Карни. Контакты состоялись в понедельник и вторник. Карни охарактеризовал переговоры как "очень деликатные и напряжённые".

Для введения пошлин администрация Трампа планировала использовать малоизвестный закон, принятый в США в 1930-х годах. Ранее этот закон не применяли для введения пошлин. Ожидалось, что решение Белого дома может столкнуться с юридическими проблемами, однако до вынесения судебного решения Трамп может продолжать применять этот механизм.

Отсрочка даёт США и Канаде три дня для завершения оформления договорённостей, о которых заявил Трамп. Дальнейшая судьба 50-процентных пошлин будет зависеть от завершения переговоров и оформления соответствующих документов.

Степан Гафтко

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