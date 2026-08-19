Трамп на три дні відтермінував введення 50% мит проти Канади
Київ • УНН
Трамп заявив про домовленість із Канадою та відклав 50% мита на три дні. Він також згадав про можливе відродження Keystone XL.
Президент США Дональд Трамп відклав на три дні введення 50% мит проти канадських товарів, які мали набути чинності 19 серпня, заявивши про досягнення домовленості між Вашингтоном та Оттавою. Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social, пише ВВС, передає УНН.
Деталі
Я призупинив дію 50-відсоткових мит проти Канади, які мали набути чинності завтра вранці, на три дні, виходячи з того, що Канада і США, за умови завершення оформлення документів, уклали угоду!
Мита мали поширюватися, зокрема, на молочні продукти, алкоголь і меблі. За оцінкою CNN, ці категорії становлять близько 5% від загальної вартості імпорту США з Канади за минулий рік.
Трамп згадав про будівництво нафтопроводу
У своєму дописі Трамп також згадав про проєкт будівництва нафтопроводу Keystone XL, заявивши, що він "може повстати з могили". У 2021 році тодішній президент США Джо Байден відкликав дозвіл на будівництво цього нафтопроводу.
Напередодні Трамп провів переговори з прем'єр-міністром Канади Марком Карні. Контакти відбулися у понеділок і вівторок. Карні охарактеризував переговори як "дуже делікатні та напружені".
Для запровадження мит адміністрація Трампа планувала використати маловідомий закон, ухвалений у США у 1930-х роках. Раніше цей закон не застосовували для введення мит. Очікувалося, що рішення Білого дому може зіткнутися з юридичними проблемами, однак до винесення судового рішення Трамп може продовжувати застосовувати цей механізм.
Відтермінування дає США і Канаді три дні для завершення оформлення домовленостей, про які заявив Трамп. Подальша доля 50-відсоткових мит залежатиме від завершення переговорів та оформлення відповідних документів.