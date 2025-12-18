Контракт Німеччини та Ізраїлю щодо оборонної системи Arrow зріс на 3,1 млрд доларів

Фото: Reuters

Міністерство оборони Ізраїлю офіційно оголосило про підписання додаткової угоди з Німеччиною на постачання компонентів протиракетної оборони Arrow-3. Новий контракт вартістю близько 3,1 мільярда доларів розширює попередні домовленості, спрямовані на посилення європейського неба захисними технологіями від Israel Aerospace Industries. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Цей крок став продовженням стратегічного партнерства, розпочатого у 2023 році, коли Берлін обрав ізраїльську систему "Стріла" як ключовий елемент захисту від балістичних загроз.

Загальна вартість співпраці в межах цього проєкту вже досягла безпрецедентних показників для ізраїльського оборонно-промислового комплексу.

Разом ці дві угоди становлять приблизно 6,7 мільярда доларів, що є найбільшою експортною угодою оборонної продукції в історії Ізраїлю – заявили у міністерстві.

Нагадаємо

Німеччина прискорила інтеграцію Arrow-3 на тлі зростання військових загроз з боку рф, зокрема через розробку москвою нових ракет середньої дальності, як-от "Орєшнік". У грудні поточного року ФРН стала першою державою Європи, яка офіційно розгорнула цю систему. Arrow-3, розроблена спільно зі США, здатна перехоплювати цілі за межами атмосфери та є верхнім ешелоном ізраїльської багатошарової ППО.