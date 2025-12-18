$42.340.15
Атака рф на Одещину: обмежено рух до окремих пунктів пропуску через кордон з МолдовоюPhoto
Ексклюзив
15:30 • 7302 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
14:57 • 9258 перегляди
Зеленський обговорив з прем'єром Бельгії використання заморожених активів рф
14:45 • 10972 перегляди
Екіпаж українського вертольота Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання
Ексклюзив
13:04 • 18483 перегляди
ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить - до 250 одиниць на рік
Ексклюзив
12:29 • 24906 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
12:00 • 11074 перегляди
ПДВ для ФОПів з 2027 року: Мінфін показав законопроєкт і пояснив зміни для бізнесу
11:31 • 19862 перегляди
Без будь-яких умов: Рада встановила 90-денну відпустку для звільнених з полону військових
11:15 • 18088 перегляди
ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно
18 грудня, 10:52 • 15725 перегляди
"Панцир-С2", Міг-31 і не лише: СБУ вразила на аеродромі Бельбек російської техніки на сотні мільйонів доларівPhoto
Контракт Німеччини та Ізраїлю щодо оборонної системи Arrow зріс на 3,1 млрд доларів

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Міноборони Ізраїлю оголосило про розширення контракту з Німеччиною на постачання компонентів протиракетної оборони Arrow-3, збільшивши його вартість до 3,1 мільярда доларів.

Контракт Німеччини та Ізраїлю щодо оборонної системи Arrow зріс на 3,1 млрд доларів
Фото: Reuters

Міністерство оборони Ізраїлю офіційно оголосило про підписання додаткової угоди з Німеччиною на постачання компонентів протиракетної оборони Arrow-3. Новий контракт вартістю близько 3,1 мільярда доларів розширює попередні домовленості, спрямовані на посилення європейського неба захисними технологіями від Israel Aerospace Industries. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Цей крок став продовженням стратегічного партнерства, розпочатого у 2023 році, коли Берлін обрав ізраїльську систему "Стріла" як ключовий елемент захисту від балістичних загроз. 

Німеччина здійснює історичне переозброєння: Бундестаг схвалює оборонні замовлення на 50 млрд євро17.12.25, 16:05 • 3446 переглядiв

Загальна вартість співпраці в межах цього проєкту вже досягла безпрецедентних показників для ізраїльського оборонно-промислового комплексу.

Разом ці дві угоди становлять приблизно 6,7 мільярда доларів, що є найбільшою експортною угодою оборонної продукції в історії Ізраїлю 

– заявили у міністерстві.

Нагадаємо

Німеччина прискорила інтеграцію Arrow-3 на тлі зростання військових загроз з боку рф, зокрема через розробку москвою нових ракет середньої дальності, як-от "Орєшнік". У грудні поточного року ФРН стала першою державою Європи, яка офіційно розгорнула цю систему. Arrow-3, розроблена спільно зі США, здатна перехоплювати цілі за межами атмосфери та є верхнім ешелоном ізраїльської багатошарової ППО.

Степан Гафтко

