Німеччина розгортає ізраїльську систему ППО Arrow для захисту Європи від російських балістичних ракет

$42.330.01
49.180.13
ukenru
Ексклюзив
16:02 • 10213 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
15:15 • 17002 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
3 грудня, 13:24 • 22105 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
3 грудня, 13:22 • 18395 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
3 грудня, 11:38 • 22835 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
3 грудня, 09:59 • 22244 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21 • 24248 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 29532 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 37331 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 30869 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2.7м/с
93%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая3 грудня, 11:34 • 31302 перегляди
Впала на подвір'я в окупованій Макіївці: російський бомбардувальник "загубив" ще одну авіабомбу3 грудня, 11:54 • 8748 перегляди
Генсек НАТО розкрив дві речі для тиску на росіян у разі затягування чи безрезультатності мирних переговорів3 грудня, 12:00 • 5660 перегляди
У МЗС Китаю заявили, що використання заморожених активів рф для України не сприятиме завершенню війни3 грудня, 12:35 • 20132 перегляди
Запозичення ЄС і "репараційний кредит": Єврокомісія представила юридичні пропозиції для фінансування України3 грудня, 12:41 • 20308 перегляди
Публікації
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення3 грудня, 13:24 • 22107 перегляди
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая3 грудня, 11:34 • 31382 перегляди
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo3 грудня, 06:30 • 48864 перегляди
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри2 грудня, 16:58 • 51451 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex2 грудня, 14:41 • 60439 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ліндсі Грем
Андрій Сибіга
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Індія
Сектор Газа
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 58816 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 61271 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 115914 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 89494 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 105193 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Airbus A320 серії
FIFA (серія відеоігор)

Німеччина розгортає ізраїльську систему ППО Arrow для захисту Європи від російських балістичних ракет

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Німеччина стала першою європейською країною, яка розгорнула сучасну систему протиповітряної оборони Arrow. Вона призначена для перехоплення балістичних ракет середньої дальності, таких як російська "Орєшник", і буде розгорнута в трьох місцях до 2030 року.

Німеччина розгортає ізраїльську систему ППО Arrow для захисту Європи від російських балістичних ракет
Фото: Reuters

Німеччина стала першою європейською країною, яка розгорнула сучасну систему протиповітряної оборони Arrow (Стріла), розроблену для перехоплення балістичних ракет середньої дальності, таких як російська "Орєшник". Цей крок є відповіддю на зростаючу загрозу з боку москви, як вважають у Берліні, пише УНН.

Деталі

Система Arrow, створена Israel Aerospace Industries (IAI) у співпраці з Агентством протиракетної оборони США, доповнює вже наявні системи ППО ближчої дальності, такі як Patriot та IRIS-T. Вона працює на висоті понад 100 кілометрів (поза атмосферою) та має дальність польоту 2400 кілометрів.

Німеччина закупить американську зброю для Києва на 200 млн доларів - голова МЗС Вадефуль03.12.25, 10:33 • 3120 переглядiв

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наголосив на стратегічній цінності системи.

Завдяки цій стратегічній можливості, яка є унікальною серед наших європейських партнерів, ми закріплюємо свою ключову роль у серці Європи. Таким чином, ми захищаємо не лише себе, а й наших партнерів. Тим самим ми зміцнюємо європейський стовп НАТО та досягаємо мети НАТО 

– заявив Пісторіус.

Посол Ізраїлю в Німеччині Рон Просор підкреслив символізм цього розгортання: "Хто б міг уявити, що лише через 80 років після звільнення Освенцима єврейська держава, завдяки розробленим нею технологіям, допоможе захистити не лише Німеччину, а й всю Європу".

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Німеччина придбала систему Arrow у 2023 році за 3,6 мільярда євро, розглядаючи російські ракети середньої дальності як основну загрозу. Система буде розгорнута в трьох місцях (на півночі, півдні та в центрі країни) і має запрацювати до 2030 року.

Німеччина створює новий поліцейський підрозділ для боротьби з безпілотниками03.12.25, 03:21 • 5152 перегляди

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнології
Війна в Україні
Ізраїль
НАТО
MIM-104 Patriot
IRIS-T
Борис Пісторіус
Німеччина
Берлін