Німеччина розгортає ізраїльську систему ППО Arrow для захисту Європи від російських балістичних ракет
Німеччина стала першою європейською країною, яка розгорнула сучасну систему протиповітряної оборони Arrow. Вона призначена для перехоплення балістичних ракет середньої дальності, таких як російська "Орєшник", і буде розгорнута в трьох місцях до 2030 року.
Деталі
Система Arrow, створена Israel Aerospace Industries (IAI) у співпраці з Агентством протиракетної оборони США, доповнює вже наявні системи ППО ближчої дальності, такі як Patriot та IRIS-T. Вона працює на висоті понад 100 кілометрів (поза атмосферою) та має дальність польоту 2400 кілометрів.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наголосив на стратегічній цінності системи.
Завдяки цій стратегічній можливості, яка є унікальною серед наших європейських партнерів, ми закріплюємо свою ключову роль у серці Європи. Таким чином, ми захищаємо не лише себе, а й наших партнерів. Тим самим ми зміцнюємо європейський стовп НАТО та досягаємо мети НАТО
Посол Ізраїлю в Німеччині Рон Просор підкреслив символізм цього розгортання: "Хто б міг уявити, що лише через 80 років після звільнення Освенцима єврейська держава, завдяки розробленим нею технологіям, допоможе захистити не лише Німеччину, а й всю Європу".
Німеччина придбала систему Arrow у 2023 році за 3,6 мільярда євро, розглядаючи російські ракети середньої дальності як основну загрозу. Система буде розгорнута в трьох місцях (на півночі, півдні та в центрі країни) і має запрацювати до 2030 року.
