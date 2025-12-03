Німеччина розгортає ізраїльську систему ППО Arrow для захисту Європи від російських балістичних ракет

Фото: Reuters

Німеччина стала першою європейською країною, яка розгорнула сучасну систему протиповітряної оборони Arrow (Стріла), розроблену для перехоплення балістичних ракет середньої дальності, таких як російська "Орєшник". Цей крок є відповіддю на зростаючу загрозу з боку москви, як вважають у Берліні, пише УНН.

Деталі

Система Arrow, створена Israel Aerospace Industries (IAI) у співпраці з Агентством протиракетної оборони США, доповнює вже наявні системи ППО ближчої дальності, такі як Patriot та IRIS-T. Вона працює на висоті понад 100 кілометрів (поза атмосферою) та має дальність польоту 2400 кілометрів.

Німеччина закупить американську зброю для Києва на 200 млн доларів - голова МЗС Вадефуль

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наголосив на стратегічній цінності системи.

Завдяки цій стратегічній можливості, яка є унікальною серед наших європейських партнерів, ми закріплюємо свою ключову роль у серці Європи. Таким чином, ми захищаємо не лише себе, а й наших партнерів. Тим самим ми зміцнюємо європейський стовп НАТО та досягаємо мети НАТО – заявив Пісторіус.

Посол Ізраїлю в Німеччині Рон Просор підкреслив символізм цього розгортання: "Хто б міг уявити, що лише через 80 років після звільнення Освенцима єврейська держава, завдяки розробленим нею технологіям, допоможе захистити не лише Німеччину, а й всю Європу".

Фото: Reuters

Німеччина придбала систему Arrow у 2023 році за 3,6 мільярда євро, розглядаючи російські ракети середньої дальності як основну загрозу. Система буде розгорнута в трьох місцях (на півночі, півдні та в центрі країни) і має запрацювати до 2030 року.

Німеччина створює новий поліцейський підрозділ для боротьби з безпілотниками