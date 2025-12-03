Німеччина закупить американську зброю для Києва на 200 млн доларів - голова МЗС Вадефуль

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефул заявив, що Берлін закупить для Києва американську зброю на 200 млн доларів в рамках програми "Перелік пріоритетних потреб України" (PURL). Про це повідомляє УНН з посиланням на Welt.

Деталі

Також, за словами Вадефула, Німеччина виділить ще 25 млн на зимове спорядження та медичні засоби для ЗСУ від НАТО.

Додатково зазначається, що про 150 млн з цієї суми в листопаді вже говорив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

Нагадаємо

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс досяг 4 мільярдів євро поставок американської зброї Україні з серпня, з темпом 1 мільярд євро на місяць. Він висловив оптимізм щодо закриття грудня в рамках ініціативи PURL, що дозволяє країнам фінансувати поставки зброї на основі запитів України.