Німеччина закупить американську зброю для Києва на 200 млн доларів - голова МЗС Вадефуль

uk
12168 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 20424 перегляди
2 грудня, 23:38 • 20424 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 19241 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
2 грудня, 11:33 • 47573 перегляди
2 грудня, 12:35 • 31445 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 70299 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
2 грудня, 11:33 • 47573 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
2 грудня, 10:36 • 38333 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
2 грудня, 10:08 • 33706 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 59447 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 56217 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Популярнi новини
Пєсков повідомив, чи буде перемир'я на Новий рік3 грудня, 02:43 • 5752 перегляди
Принц Ендрю не отримає 600 тисяч доларів компенсації за виселення з Royal Lodge03:42 • 9312 перегляди
Чехія зупиняє оновлення танків T-72, які планувалося передати Україні05:14 • 15545 перегляди
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo06:30 • 10069 перегляди
У Зеленського мала бути зустріч з Віткоффом та Кушнером у Брюсселі, але її скасовано - журналіст06:33 • 9136 перегляди
Публікації
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo06:30 • 10345 перегляди
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри2 грудня, 16:58 • 30088 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex2 грудня, 14:41 • 39739 перегляди
Як запобігти атаці з використанням вимагацьких програм: поради від кіберполіції2 грудня, 14:40 • 38077 перегляди
Біткоїн і облігації відновлюються після розпродажів, акції демонструють зростання2 грудня, 11:57 • 39055 перегляди
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 48882 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 51159 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 106722 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 80924 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 96838 перегляди
Німеччина закупить американську зброю для Києва на 200 млн доларів - голова МЗС Вадефуль

Київ • УНН

 • 278 перегляди

Німеччина придбає американську зброю для України на 200 млн доларів у рамках програми PURL. Додатково 25 млн буде виділено на зимове спорядження та медичні засоби для ЗСУ від НАТО.

Німеччина закупить американську зброю для Києва на 200 млн доларів - голова МЗС Вадефуль

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефул заявив, що Берлін закупить для Києва американську зброю на 200 млн доларів в рамках програми "Перелік пріоритетних потреб України" (PURL). Про це повідомляє УНН з посиланням на Welt.

Деталі

Також, за словами Вадефула, Німеччина виділить ще 25 млн на зимове спорядження та медичні засоби для ЗСУ від НАТО.

Додатково зазначається, що про 150 млн з цієї суми в листопаді вже говорив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

Нагадаємо

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс досяг 4 мільярдів євро поставок американської зброї Україні з серпня, з темпом 1 мільярд євро на місяць. Він висловив оптимізм щодо закриття грудня в рамках ініціативи PURL, що дозволяє країнам фінансувати поставки зброї на основі запитів України.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Марк Рютте
НАТО
Борис Пісторіус
Німеччина
Україна
Берлін
Київ