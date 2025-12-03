Німеччина закупить американську зброю для Києва на 200 млн доларів - голова МЗС Вадефуль
Київ • УНН
Німеччина придбає американську зброю для України на 200 млн доларів у рамках програми PURL. Додатково 25 млн буде виділено на зимове спорядження та медичні засоби для ЗСУ від НАТО.
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефул заявив, що Берлін закупить для Києва американську зброю на 200 млн доларів в рамках програми "Перелік пріоритетних потреб України" (PURL). Про це повідомляє УНН з посиланням на Welt.
Деталі
Також, за словами Вадефула, Німеччина виділить ще 25 млн на зимове спорядження та медичні засоби для ЗСУ від НАТО.
Додатково зазначається, що про 150 млн з цієї суми в листопаді вже говорив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.
Нагадаємо
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс досяг 4 мільярдів євро поставок американської зброї Україні з серпня, з темпом 1 мільярд євро на місяць. Він висловив оптимізм щодо закриття грудня в рамках ініціативи PURL, що дозволяє країнам фінансувати поставки зброї на основі запитів України.