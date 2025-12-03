Германия закупит американское оружие для Киева на 200 млн долларов - глава МИД Вадефуль

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефул заявил, что Берлин закупит для Киева американское оружие на 200 млн долларов в рамках программы "Перечень приоритетных потребностей Украины" (PURL). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Welt.

Детали

Также, по словам Вадефула, Германия выделит еще 25 млн на зимнее снаряжение и медицинские средства для ВСУ от НАТО.

Дополнительно отмечается, что о 150 млн из этой суммы в ноябре уже говорил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Напомним

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс достиг 4 миллиардов евро поставок американского оружия Украине с августа, с темпом 1 миллиард евро в месяц. Он выразил оптимизм относительно закрытия декабря в рамках инициативы PURL, что позволяет странам финансировать поставки оружия на основе запросов Украины.