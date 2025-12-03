Германия закупит американское оружие для Киева на 200 млн долларов - глава МИД Вадефуль

$42.330.01
49.180.13
ukenru
03:01 • 12015 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38 • 20100 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18 • 18976 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
2 декабря, 12:35 • 31183 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 70030 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:33 • 47448 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
2 декабря, 10:36 • 38227 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
2 декабря, 10:08 • 33675 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 59423 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 56184 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2.2м/с
94%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Песков сообщил, будет ли перемирие на Новый год02:43 • 5510 просмотра
Принц Эндрю не получит 600 тысяч долларов компенсации за выселение из Royal Lodge03:42 • 8992 просмотра
Чехия останавливает обновление танков T-72, которые планировалось передать Украине05:14 • 15386 просмотра
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo06:30 • 9652 просмотра
У Зеленского должна была быть встреча с Уиткоффом и Кушнером в Брюсселе, но она отменена - журналист06:33 • 8832 просмотра
публикации
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo06:30 • 9794 просмотра
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры2 декабря, 16:58 • 29816 просмотра
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex2 декабря, 14:41 • 39467 просмотра
Как предотвратить атаку с использованием программ-вымогателей: советы от киберполиции2 декабря, 14:40 • 37802 просмотра
Биткойн и облигации восстанавливаются после распродаж, акции демонстрируют рост2 декабря, 11:57 • 38774 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Елена Зеленская
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Республика Ирландия
Германия
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 48687 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 50984 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 106568 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 80780 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 96692 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Truth Social
Фокс Ньюс
Дипломатка

Германия закупит американское оружие для Киева на 200 млн долларов - глава МИД Вадефуль

Киев • УНН

 • 178 просмотра

Германия приобретет американское оружие для Украины на 200 млн долларов в рамках программы PURL. Дополнительно 25 млн будет выделено на зимнее снаряжение и медицинские средства для ВСУ от НАТО.

Германия закупит американское оружие для Киева на 200 млн долларов - глава МИД Вадефуль

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефул заявил, что Берлин закупит для Киева американское оружие на 200 млн долларов в рамках программы "Перечень приоритетных потребностей Украины" (PURL). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Welt.

Детали

Также, по словам Вадефула, Германия выделит еще 25 млн на зимнее снаряжение и медицинские средства для ВСУ от НАТО.

Дополнительно отмечается, что о 150 млн из этой суммы в ноябре уже говорил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Напомним

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс достиг 4 миллиардов евро поставок американского оружия Украине с августа, с темпом 1 миллиард евро в месяц. Он выразил оптимизм относительно закрытия декабря в рамках инициативы PURL, что позволяет странам финансировать поставки оружия на основе запросов Украины.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Марк Рютте
НАТО
Борис Писториус
Германия
Украина
Берлин
Киев