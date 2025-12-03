$42.330.01
Германия развертывает израильскую систему ПВО Arrow для защиты Европы от российских баллистических ракет

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Германия стала первой европейской страной, развернувшей современную систему противовоздушной обороны Arrow. Она предназначена для перехвата баллистических ракет средней дальности, таких как российская «Орешник», и будет развернута в трех местах до 2030 года.

Германия развертывает израильскую систему ПВО Arrow для защиты Европы от российских баллистических ракет
Фото: Reuters

Германия стала первой европейской страной, развернувшей современную систему противовоздушной обороны Arrow (Стрела), разработанную для перехвата баллистических ракет средней дальности, таких как российская "Орешник". Этот шаг является ответом на растущую угрозу со стороны Москвы, как считают в Берлине, пишет УНН.

Детали

Система Arrow, созданная Israel Aerospace Industries (IAI) в сотрудничестве с Агентством противоракетной обороны США, дополняет уже имеющиеся системы ПВО ближней дальности, такие как Patriot и IRIS-T. Она работает на высоте более 100 километров (вне атмосферы) и имеет дальность полета 2400 километров.

Германия закупит американское оружие для Киева на 200 млн долларов - глава МИД Вадефуль03.12.25, 10:33 • 3120 просмотров

Министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул стратегическую ценность системы.

Благодаря этой стратегической возможности, которая является уникальной среди наших европейских партнеров, мы закрепляем свою ключевую роль в сердце Европы. Таким образом, мы защищаем не только себя, но и наших партнеров. Тем самым мы укрепляем европейский столп НАТО и достигаем цели НАТО 

– заявил Писториус.

Посол Израиля в Германии Рон Просор подчеркнул символизм этого развертывания: "Кто бы мог представить, что всего через 80 лет после освобождения Освенцима еврейское государство, благодаря разработанным им технологиям, поможет защитить не только Германию, но и всю Европу".

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Германия приобрела систему Arrow в 2023 году за 3,6 миллиарда евро, рассматривая российские ракеты средней дальности как основную угрозу. Система будет развернута в трех местах (на севере, юге и в центре страны) и должна заработать к 2030 году.

Германия создает новое полицейское подразделение для борьбы с беспилотниками03.12.25, 03:21 • 5152 просмотра

Степан Гафтко

