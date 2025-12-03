Германия развертывает израильскую систему ПВО Arrow для защиты Европы от российских баллистических ракет

Фото: Reuters

Германия стала первой европейской страной, развернувшей современную систему противовоздушной обороны Arrow (Стрела), разработанную для перехвата баллистических ракет средней дальности, таких как российская "Орешник". Этот шаг является ответом на растущую угрозу со стороны Москвы, как считают в Берлине, пишет УНН.

Система Arrow, созданная Israel Aerospace Industries (IAI) в сотрудничестве с Агентством противоракетной обороны США, дополняет уже имеющиеся системы ПВО ближней дальности, такие как Patriot и IRIS-T. Она работает на высоте более 100 километров (вне атмосферы) и имеет дальность полета 2400 километров.

Министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул стратегическую ценность системы.

Благодаря этой стратегической возможности, которая является уникальной среди наших европейских партнеров, мы закрепляем свою ключевую роль в сердце Европы. Таким образом, мы защищаем не только себя, но и наших партнеров. Тем самым мы укрепляем европейский столп НАТО и достигаем цели НАТО – заявил Писториус.

Посол Израиля в Германии Рон Просор подчеркнул символизм этого развертывания: "Кто бы мог представить, что всего через 80 лет после освобождения Освенцима еврейское государство, благодаря разработанным им технологиям, поможет защитить не только Германию, но и всю Европу".

Германия приобрела систему Arrow в 2023 году за 3,6 миллиарда евро, рассматривая российские ракеты средней дальности как основную угрозу. Система будет развернута в трех местах (на севере, юге и в центре страны) и должна заработать к 2030 году.

