Контракт Германии и Израиля по оборонной системе Arrow вырос на 3,1 млрд долларов

Минобороны Израиля объявило о расширении контракта с Германией на поставку компонентов противоракетной обороны Arrow-3, увеличив его стоимость до 3,1 миллиарда долларов.

Фото: Reuters

Министерство обороны Израиля официально объявило о подписании дополнительного соглашения с Германией на поставку компонентов противоракетной обороны Arrow-3. Новый контракт стоимостью около 3,1 миллиарда долларов расширяет предыдущие договоренности, направленные на усиление европейского неба защитными технологиями от Israel Aerospace Industries. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Этот шаг стал продолжением стратегического партнерства, начатого в 2023 году, когда Берлин выбрал израильскую систему "Стрела" как ключевой элемент защиты от баллистических угроз. 

Германия осуществляет историческое перевооружение: Бундестаг одобряет оборонные заказы на 50 млрд евро17.12.25, 16:05 • 3446 просмотров

Общая стоимость сотрудничества в рамках этого проекта уже достигла беспрецедентных показателей для израильского оборонно-промышленного комплекса.

Вместе эти два соглашения составляют примерно 6,7 миллиарда долларов, что является крупнейшей экспортной сделкой оборонной продукции в истории Израиля 

– заявили в министерстве.

Напомним

Германия ускорила интеграцию Arrow-3 на фоне роста военных угроз со стороны РФ, в частности из-за разработки Москвой новых ракет средней дальности, таких как "Орешник". В декабре текущего года ФРГ стала первым государством Европы, которое официально развернуло эту систему. Arrow-3, разработанная совместно с США, способна перехватывать цели за пределами атмосферы и является верхним эшелоном израильской многослойной ПВО.

