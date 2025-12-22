Шпигунський скандал в Італії виявився "глюком" – російські дрони над ядерним центром ЄС не знайшли
Київ • УНН
Прокуратура Мілана дійшла висновку, що 21 випадок імовірного прольоту російських безпілотників над Європейським спільним дослідницьким центром (JRC) був технічною помилкою. Система безпеки ядерного полігону JRC видавала хибнопозитивні результати через звичайний підсилювач GSM-сигналу.
Прокуратура Мілана, яка з березня 2025 року вивчала 21 випадок імовірного прольоту російських безпілотників над Європейським спільним дослідницьким центром (JRC), дійшла висновку, що загроза була уявною. Як повідомляють джерела, знайомі з матеріалами розслідування, за шпигунську активність помилково сприйняли технічні перешкоди. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Слідчі встановили, що система безпеки ядерного полігону JRC видавала хибнопозитивні результати через звичайний підсилювач GSM-сигналу. Пристрій, встановлений у приватному будинку поблизу центру, створював перешкоди, які автоматика об’єкта інтерпретувала як присутність дронів російського виробництва.
Розслідування показало, що повторні хибнопозитивні результати були спричинені перекриттям перешкод між власною системою безпеки центру та спорадичною активністю підсилювача GSM у сусідньому будинку
Секретність об'єкта
Побоювання прокурорів були обґрунтованими, оскільки JRC в Іспрі є стратегічним кампусом Єврокомісії. Заснований у 1960 році як майданчик для ядерних досліджень, сьогодні він займається питаннями космічної безпеки, міграції та транспорту. Будь-які польоти над цією територією суворо заборонені.
Попри те, що НАТО регулярно фіксує спроби саботажу та гібридних атак з боку РФ, цей конкретний інцидент італійське правосуддя визнало технічною помилкою. Остаточне рішення про закриття справи має ухвалити суддя Міланського суду.
