Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Шпионский скандал в Италии оказался "глюком" – российские дроны над ядерным центром ЕС не нашли

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Прокуратура Милана пришла к выводу, что 21 случай предполагаемого пролета российских беспилотников над Европейским совместным исследовательским центром (JRC) был технической ошибкой. Система безопасности ядерного полигона JRC выдавала ложноположительные результаты из-за обычного усилителя GSM-сигнала.

Шпионский скандал в Италии оказался "глюком" – российские дроны над ядерным центром ЕС не нашли

Прокуратура Милана, которая с марта 2025 года изучала 21 случай предполагаемого пролета российских беспилотников над Европейским объединенным исследовательским центром (JRC), пришла к выводу, что угроза была мнимой. Как сообщают источники, знакомые с материалами расследования, за шпионскую активность ошибочно приняли технические помехи. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Следователи установили, что система безопасности ядерного полигона JRC выдавала ложноположительные результаты из-за обычного усилителя GSM-сигнала. Устройство, установленное в частном доме вблизи центра, создавало помехи, которые автоматика объекта интерпретировала как присутствие дронов российского производства.

Обломки беспилотника обнаружили в Польше недалеко от границы с Украиной14.12.25, 22:18 • 4970 просмотров

Расследование показало, что повторные ложноположительные результаты были вызваны перекрытием помех между собственной системой безопасности центра и спорадической активностью усилителя GSM в соседнем доме 

– говорится в материалах дела.

Секретность объекта

Опасения прокуроров были обоснованными, поскольку JRC в Испре является стратегическим кампусом Еврокомиссии. Основанный в 1960 году как площадка для ядерных исследований, сегодня он занимается вопросами космической безопасности, миграции и транспорта. Любые полеты над этой территорией строго запрещены.

Несмотря на то, что НАТО регулярно фиксирует попытки саботажа и гибридных атак со стороны РФ, этот конкретный инцидент итальянское правосудие признало технической ошибкой. Окончательное решение о закрытии дела должен принять судья Миланского суда.

Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ04.12.25, 18:56 • 53823 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Ядерное оружие
Техника
Энергетика
Война в Украине
Государственная граница Украины
Республика Ирландия
Европейская комиссия
Reuters
НАТО
Милан
Владимир Зеленский
Украина
Польша