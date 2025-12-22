Шпионский скандал в Италии оказался "глюком" – российские дроны над ядерным центром ЕС не нашли
Прокуратура Милана пришла к выводу, что 21 случай предполагаемого пролета российских беспилотников над Европейским совместным исследовательским центром (JRC) был технической ошибкой. Система безопасности ядерного полигона JRC выдавала ложноположительные результаты из-за обычного усилителя GSM-сигнала.
Прокуратура Милана, которая с марта 2025 года изучала 21 случай предполагаемого пролета российских беспилотников над Европейским объединенным исследовательским центром (JRC), пришла к выводу, что угроза была мнимой. Как сообщают источники, знакомые с материалами расследования, за шпионскую активность ошибочно приняли технические помехи. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Следователи установили, что система безопасности ядерного полигона JRC выдавала ложноположительные результаты из-за обычного усилителя GSM-сигнала. Устройство, установленное в частном доме вблизи центра, создавало помехи, которые автоматика объекта интерпретировала как присутствие дронов российского производства.
Расследование показало, что повторные ложноположительные результаты были вызваны перекрытием помех между собственной системой безопасности центра и спорадической активностью усилителя GSM в соседнем доме
Секретность объекта
Опасения прокуроров были обоснованными, поскольку JRC в Испре является стратегическим кампусом Еврокомиссии. Основанный в 1960 году как площадка для ядерных исследований, сегодня он занимается вопросами космической безопасности, миграции и транспорта. Любые полеты над этой территорией строго запрещены.
Несмотря на то, что НАТО регулярно фиксирует попытки саботажа и гибридных атак со стороны РФ, этот конкретный инцидент итальянское правосудие признало технической ошибкой. Окончательное решение о закрытии дела должен принять судья Миланского суда.
