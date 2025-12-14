Обломки беспилотника обнаружили в Польше недалеко от границы с Украиной

В Люблинском воеводстве Польши в лесу недалеко от границы с Украиной нашли обломки беспилотника. Полиция подтвердила, что дрон не связан с контрабандой, а обстоятельства его появления выясняют соответствующие службы. Об этом информирует УНН со ссылкой на полицию Люблинского воеводства в соцсети Х (Twitter), Rmf24.

Сегодня, около 14:00 (по киевскому времени) в населенном пункте Железна Радзыньского уезда, мужчина во время прогулки по лесу заметил части объекта, похожего на дрон. Полицейские из Радзыньского отделения полиции охраняют территорию. Мы сообщили соответствующие службы, в частности военную жандармерию в Бялой Подляске и Окружную прокуратуру в Радзыне Подляском. - сообщили в полиции.

По информации Rmf24, на месте нашли обломки беспилотника - корпус и двигатель.

В полиции отметили, что этот дрон не применялся для незаконного перемещения товаров.

Сейчас профильные службы устанавливают обстоятельства, при которых аппарат попал в лес, после чего материалы передадут в военное подразделение Окружной прокуратуры в Люблине.

Напомним

В октябре вблизи Варшавы был обнаружен неопознанный воздушный объект, вероятно беспилотник.

В сентябре УНН сообщал, что военная жандармерия Польши начала проверку после обнаружения обломков беспилотного летательного аппарата в Варминско-Мазурском воеводстве.

Атаки РФ на Европу: что стоит за пролетом дронов над французской базой атомных субмарин - анализ ISW