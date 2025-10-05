Під Варшавою знайдено невідомий повітряний об'єкт
Київ • УНН
Поблизу Варшави виявлено невпізнаний повітряний об'єкт, ймовірно безпілотник. Поліція розслідує інцидент під контролем прокуратури.
Неподалік столиці Польщі Варшави було виявлено повітряний об’єкт, ймовірно, безпілотник. Поліція розслідує інцидент під контролем прокуратури, повідомляє УНН із посиланням на місцеву Військову жандармерію.
Деталі
Зазначається, що невідомий об’єкт виявив чоловік у полі.
Мазовецьке відділення Військової жандармерії у Варшаві, під керівництвом прокурора відділу військових справ Варшавсько-Урсинівської окружної прокуратури, проводить заходи на місці виявлення невпізнаного повітряного об'єкта в селі Заремби-Вархоли Островського повіту
Правоохоронці також закликали всіх громадян повідомляти про виявлення підозрілих об’єктів.
Нагадаємо
Військова жандармерія Польщі розпочала перевірку після виявлення уламків безпілотного літального апарата у Вармінсько-Мазурському воєводстві. Наразі з'ясовуються деталі походження об'єкта та обставини його появи.
