Під Варшавою знайдено невідомий повітряний об'єкт

Неподалік столиці Польщі Варшави було виявлено повітряний об’єкт, ймовірно, безпілотник. Поліція розслідує інцидент під контролем прокуратури, повідомляє УНН із посиланням на місцеву Військову жандармерію.

Зазначається, що невідомий об’єкт виявив чоловік у полі.

Мазовецьке відділення Військової жандармерії у Варшаві, під керівництвом прокурора відділу військових справ Варшавсько-Урсинівської окружної прокуратури, проводить заходи на місці виявлення невпізнаного повітряного об'єкта в селі Заремби-Вархоли Островського повіту