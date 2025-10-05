$41.280.00
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 30986 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні
4 жовтня, 23:20 • 56617 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 74780 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00 • 138827 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чекліст
3 жовтня, 16:00 • 116960 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний час
3 жовтня, 14:35 • 107593 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 138520 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 110139 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33 • 49159 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Під Варшавою знайдено невідомий повітряний об'єкт

Київ • УНН

 • 298 перегляди

Поблизу Варшави виявлено невпізнаний повітряний об'єкт, ймовірно безпілотник. Поліція розслідує інцидент під контролем прокуратури.

Під Варшавою знайдено невідомий повітряний об'єкт

Неподалік столиці Польщі Варшави було виявлено повітряний об’єкт, ймовірно, безпілотник. Поліція розслідує інцидент під контролем прокуратури, повідомляє УНН із посиланням на місцеву Військову жандармерію.

Деталі

Зазначається, що невідомий об’єкт виявив чоловік у полі.

Мазовецьке відділення Військової жандармерії у Варшаві, під керівництвом прокурора відділу військових справ Варшавсько-Урсинівської окружної прокуратури, проводить заходи на місці виявлення невпізнаного повітряного об'єкта в селі Заремби-Вархоли Островського повіту

- йдеться у повідомленні.

Правоохоронці також закликали всіх громадян повідомляти про виявлення підозрілих об’єктів.

Нагадаємо

Військова жандармерія Польщі розпочала перевірку після виявлення уламків безпілотного літального апарата у Вармінсько-Мазурському воєводстві. Наразі з'ясовуються деталі походження об'єкта та обставини його появи.

росія атакувала Польщу 92 дронами, але більшість збила українська сторона - Зеленський27.09.25, 17:31 • 5173 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Новини Світу
Варшава
Польща