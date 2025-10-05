Под Варшавой найден неизвестный воздушный объект

Неподалеку от столицы Польши Варшавы был обнаружен воздушный объект, предположительно, беспилотник. Полиция расследует инцидент под контролем прокуратуры, сообщает УНН со ссылкой на местную Военную жандармерию.

Отмечается, что неизвестный объект обнаружил мужчина в поле.

Мазовецкое отделение Военной жандармерии в Варшаве, под руководством прокурора отдела военных дел Варшавско-Урсыновской окружной прокуратуры, проводит мероприятия на месте обнаружения неопознанного воздушного объекта в селе Зарембы-Вархолы Островского уезда