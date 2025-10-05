Под Варшавой найден неизвестный воздушный объект
Киев • УНН
Вблизи Варшавы обнаружен неопознанный воздушный объект, предположительно беспилотник. Полиция расследует инцидент под контролем прокуратуры.
Неподалеку от столицы Польши Варшавы был обнаружен воздушный объект, предположительно, беспилотник. Полиция расследует инцидент под контролем прокуратуры, сообщает УНН со ссылкой на местную Военную жандармерию.
Детали
Отмечается, что неизвестный объект обнаружил мужчина в поле.
Мазовецкое отделение Военной жандармерии в Варшаве, под руководством прокурора отдела военных дел Варшавско-Урсыновской окружной прокуратуры, проводит мероприятия на месте обнаружения неопознанного воздушного объекта в селе Зарембы-Вархолы Островского уезда
Правоохранители также призвали всех граждан сообщать об обнаружении подозрительных объектов.
Напомним
Военная жандармерия Польши начала проверку после обнаружения обломков беспилотного летательного аппарата в Варминско-Мазурском воеводстве. Сейчас выясняются детали происхождения объекта и обстоятельства его появления.
