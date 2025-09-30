На півночі Польщі знайшли уламки невідомого дрона

У Вармінсько-Мазурському воєводстві на півночі Польщі військова жандармерія розпочала перевірку після виявлення уламків безпілотного літального апарата. Про це повідомило відомство у соцмережі Х у вівторок, пише УНН.

Деталі

За інформацією жандармерії, відділ Вармінсько-Мазурського воєводства проводить оперативні дії на місці знаходження невпізнаного літального об’єкта. Наразі деталі походження безпілотника та обставини його появи з’ясовуються.

Відділ військової жандармерії в Ельблонзі під керівництвом прокурора Військового відділу Ольштинсько-Полудненської районної прокуратури в Ольштині проводить заходи на місці виявлення невпізнаного повітряного об'єкта у Великому Ленці Дзялдівського повіту – повідомили правоохоронці.

Правоохоронці закликають місцевих мешканців не наближатися до уламків і повідомляти про будь-які підозрілі знахідки.

