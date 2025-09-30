На севере Польши нашли обломки неизвестного дрона

$41.320.16
Эксклюзив
16:26 • 1692 просмотра
Когда делать прививку от гриппа и как долго длится защита: в начале эпидсезона врач ответил на основные вопросы
Эксклюзив
13:32 • 20839 просмотра
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
11:14 • 25057 просмотра
Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский
30 сентября, 08:49 • 36560 просмотра
Смерть балетмейстера Марии Холодной: суд в Харькове вынес приговор ее мужу-убийце
30 сентября, 08:28 • 61134 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты
30 сентября, 07:51 • 31928 просмотра
Глава Еврокомиссии: с Украиной есть договоренность о 2 млрд евро на дроны
Эксклюзив
30 сентября, 07:25 • 26711 просмотра
Первые осенние заморозки: есть ли угроза для урожая фруктов и овощей
30 сентября, 06:49 • 23587 просмотра
Еще два пакета в рамках PURL согласовываются с американской стороной - Зеленский
30 сентября, 04:27 • 21422 просмотра
В Сумской области в результате удара дрона погибла вся семья с двумя детьми - ОВАPhoto
30 сентября, 04:06 • 23325 просмотра
ЕС рассмотрит создание "стены дронов" и щита ПВО на встрече в Копенгагене - Bloomberg
Популярные новости
В рф ликвидировали трех росгвардейцев, включая подполковника: ГУР показало видеоVideo30 сентября, 08:08 • 30285 просмотра
Мужчина получил ранение в живот от пули ПВО в центре Конотопа30 сентября, 08:56 • 29794 просмотра
Николь Кидман и Кит Урбан расстаются после почти 20 лет совместной жизни - BBC30 сентября, 09:31 • 32280 просмотра
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов30 сентября, 09:59 • 19203 просмотра
Впервые с 1971 года не поступает вода: оккупанты в Крыму бьют тревогу из-за пересыхания реки Бельбек30 сентября, 10:49 • 20924 просмотра
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
Эксклюзив
13:32 • 20842 просмотра
Как перестать покупать ненужные лекарства: простые правила, которые спасут и бюджет, и здоровьеPhoto13:09 • 14995 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты30 сентября, 08:28 • 61135 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 75704 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 73305 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены14:16 • 6446 просмотра
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов30 сентября, 09:59 • 19236 просмотра
Николь Кидман и Кит Урбан расстаются после почти 20 лет совместной жизни - BBC30 сентября, 09:31 • 32313 просмотра
Самое трудное решение в жизни: известный гонщик Хэмилтон поделился печальной новостью о своем псе РоскоVideo29 сентября, 15:05 • 29061 просмотра
Трамп пригрозил 100% пошлинами на иностранные фильмы29 сентября, 13:59 • 30809 просмотра
На севере Польши нашли обломки неизвестного дрона

Киев • УНН

 • 128 просмотра

Военная жандармерия Польши начала проверку после обнаружения обломков беспилотного летательного аппарата в Варминско-Мазурском воеводстве. Сейчас выясняются детали происхождения объекта и обстоятельства его появления.

На севере Польши нашли обломки неизвестного дрона

В Варминско-Мазурском воеводстве на севере Польши военная жандармерия начала проверку после обнаружения обломков беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщило ведомство в соцсети Х во вторник, пишет УНН.

Детали

По информации жандармерии, отдел Варминско-Мазурского воеводства проводит оперативные действия на месте нахождения неопознанного летательного объекта. Сейчас детали происхождения беспилотника и обстоятельства его появления выясняются.

Отдел военной жандармерии в Эльблонге под руководством прокурора Военного отдела Ольштынско-Полудненской районной прокуратуры в Ольштыне проводит мероприятия на месте обнаружения неопознанного воздушного объекта в Великом Ленке Дзялдовского повета

– сообщили правоохранители.

Правоохранители призывают местных жителей не приближаться к обломкам и сообщать о любых подозрительных находках.

Европа может закрыть небо над западной Украиной, а впоследствии и над Киевом, используя свои системы ПВО – The Telegraph30.09.25, 16:07 • 2156 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираПроисшествия
Украина
Киев
Польша