На севере Польши нашли обломки неизвестного дрона
Киев • УНН
Военная жандармерия Польши начала проверку после обнаружения обломков беспилотного летательного аппарата в Варминско-Мазурском воеводстве. Сейчас выясняются детали происхождения объекта и обстоятельства его появления.
В Варминско-Мазурском воеводстве на севере Польши военная жандармерия начала проверку после обнаружения обломков беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщило ведомство в соцсети Х во вторник, пишет УНН.
Детали
По информации жандармерии, отдел Варминско-Мазурского воеводства проводит оперативные действия на месте нахождения неопознанного летательного объекта. Сейчас детали происхождения беспилотника и обстоятельства его появления выясняются.
Отдел военной жандармерии в Эльблонге под руководством прокурора Военного отдела Ольштынско-Полудненской районной прокуратуры в Ольштыне проводит мероприятия на месте обнаружения неопознанного воздушного объекта в Великом Ленке Дзялдовского повета
Правоохранители призывают местных жителей не приближаться к обломкам и сообщать о любых подозрительных находках.
