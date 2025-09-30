На севере Польши нашли обломки неизвестного дрона

В Варминско-Мазурском воеводстве на севере Польши военная жандармерия начала проверку после обнаружения обломков беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщило ведомство в соцсети Х во вторник, пишет УНН.

Детали

По информации жандармерии, отдел Варминско-Мазурского воеводства проводит оперативные действия на месте нахождения неопознанного летательного объекта. Сейчас детали происхождения беспилотника и обстоятельства его появления выясняются.

Отдел военной жандармерии в Эльблонге под руководством прокурора Военного отдела Ольштынско-Полудненской районной прокуратуры в Ольштыне проводит мероприятия на месте обнаружения неопознанного воздушного объекта в Великом Ленке Дзялдовского повета – сообщили правоохранители.

Правоохранители призывают местных жителей не приближаться к обломкам и сообщать о любых подозрительных находках.

