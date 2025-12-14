Уламки безпілотника виявили у Польщі неподалік кордону з Україною

$42.270.00
49.520.00
ukenru
19:10 • 3304 перегляди
Зеленський та делегація Трампа продовжать переговори щодо України в Берліні у понеділок - ЗМІ
Ексклюзив
14 грудня, 12:56 • 15345 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
14 грудня, 10:14 • 25902 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 44496 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 69688 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 49067 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 44612 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 36473 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 20843 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 19580 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
1.4м/с
94%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
США поки не відповіли на нові пропозиції України щодо мирного плану - Зеленський14 грудня, 11:06 • 4334 перегляди
Президент заявив, що вступ України в НАТО як гарантію безпеки не підтримали деякі європейські партнери14 грудня, 11:40 • 8280 перегляди
Канцелярія Навроцького повідомила про візит Зеленського до Польщі та розкрила, про що говоритимуть президенти 16:59 • 3686 перегляди
Рейтинг Трампа падає, у підтримці прихильників MAGA з’являються "тріщини" – опитування NBC NewsPhoto17:06 • 12373 перегляди
Потепління повертається: з 15 грудня в Україні знову очікується типове "зимове тепло" – синоптикиня Діденко Photo17:23 • 5278 перегляди
Публікації
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 47880 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 57720 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 51865 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 61443 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 85879 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Ентоні Албаніз
Чарльз ІІІ
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Німеччина
Польща
Реклама
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів19:02 • 1352 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 25287 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 27424 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 32131 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 66521 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Ракетна система С-400
Безпілотний літальний апарат
Фільм

Уламки безпілотника виявили у Польщі неподалік кордону з Україною

Київ • УНН

 • 250 перегляди

Поблизу кордону з Україною в Люблінському воєводстві Польщі знайшли уламки безпілотника. Поліція підтвердила, що дрон не пов’язаний із контрабандою, обставини його появи з’ясовують відповідні служби.

Уламки безпілотника виявили у Польщі неподалік кордону з Україною

У Люблінському воєводстві Польщі поблизу кордону з Україною в лісі знайшли уламки безпілотника. Поліція підтвердила, що дрон не пов’язаний із контрабандою, а обставини його появи з’ясовують відповідні служби. Про це інформує УНН з посиланням на поліцію Люблінського воєводства у соцмережі Х (Twitter), Rmf24.

 Сьогодні, близько 14:00 (за київським часом) у населеному пункті Желізна Радзинського повіту, чоловік під час прогулянки лісом помітив частини об'єкта, схожого на дрон. Поліцейські з радзинського відділку поліції охороняють територію. Ми повідомили відповідні служби, зокрема військову жандармерію в Білій Підлясці та Окружну прокуратуру в Радзині Підляському 

- повідомили в поліції.

За інформацією Rmf24, на місці знайшли уламки безпілотника - корпус і двигун.

У поліції зазначили, що цей дрон не застосовувався для незаконного переміщення товарів.

Наразі профільні служби встановлюють обставини, за яких апарат потрапив до лісу, після чого матеріали передадуть до військового підрозділу Окружної прокуратури в Любліні.

Нагадаємо

У жовтні поблизу Варшави було виявлено невпізнаний повітряний об'єкт, ймовірно безпілотник. 

У вересні УНН повідомляв, що військова жандармерія Польщі розпочала перевірку після виявлення уламків безпілотного літального апарата у Вармінсько-Мазурському воєводстві.

Атаки рф на Європу: що стоїть за прольотом дронів над французькою базою атомних субмарин - аналіз ISW06.12.25, 04:03 • 15448 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в УкраїніНовини Світу
Техніка
Соціальна мережа
Війна в Україні
Державний кордон України
Варшава
Україна
Безпілотний літальний апарат
Польща