Уламки безпілотника виявили у Польщі неподалік кордону з Україною

У Люблінському воєводстві Польщі поблизу кордону з Україною в лісі знайшли уламки безпілотника. Поліція підтвердила, що дрон не пов’язаний із контрабандою, а обставини його появи з’ясовують відповідні служби. Про це інформує УНН з посиланням на поліцію Люблінського воєводства у соцмережі Х (Twitter), Rmf24. Сьогодні, близько 14:00 (за київським часом) у населеному пункті Желізна Радзинського повіту, чоловік під час прогулянки лісом помітив частини об'єкта, схожого на дрон. Поліцейські з радзинського відділку поліції охороняють територію. Ми повідомили відповідні служби, зокрема військову жандармерію в Білій Підлясці та Окружну прокуратуру в Радзині Підляському - повідомили в поліції. За інформацією Rmf24, на місці знайшли уламки безпілотника - корпус і двигун. У поліції зазначили, що цей дрон не застосовувався для незаконного переміщення товарів. Наразі профільні служби встановлюють обставини, за яких апарат потрапив до лісу, після чого матеріали передадуть до військового підрозділу Окружної прокуратури в Любліні. Нагадаємо У жовтні поблизу Варшави було виявлено невпізнаний повітряний об'єкт, ймовірно безпілотник. У вересні УНН повідомляв, що військова жандармерія Польщі розпочала перевірку після виявлення уламків безпілотного літального апарата у Вармінсько-Мазурському воєводстві. Атаки рф на Європу: що стоїть за прольотом дронів над французькою базою атомних субмарин - аналіз ISW