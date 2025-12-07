Китай посилює домінування в монгольському експорті, витісняючи росію – СЗР України

Китай закріплює свій статус ключового економічного партнера Монголії, що посилює залежність Улан-Батора від південного сусіда і водночас зменшує роль росії в регіональній торгівлі. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗР), пише УНН.

Деталі

Китай різко нарощує закупівлі монгольського вугілля та активно фінансує нові логістичні маршрути. Монголія планує збільшити експорт вугілля до Китаю майже на 20% цього року, довівши продажі до 100 млн тонн. Цей ресурсний сектор уже формує близько 12% ВВП Монголії.

росія і Китай провели спільні протиракетні навчання - Reuters

Домінування Пекіна у зовнішній торгівлі посилюється стрімко: наразі понад 90% монгольського експорту надходить на китайський ринок, тоді як у 2022 році цей показник становив 64%. Для порівняння: друга за значенням Швейцарія отримує лише 5,6% монгольських поставок.

росія, яка донедавна була одним із ключових партнерів, фактично втратила свою роль. Її частка в експорті Улан-Батора скоротилася до мізерних 0,5%, що відображає зміну геоекономічного балансу в Центральній Азії.

москва й Пекін зближуються на тлі ядерної напруги: росія оголосила про "поглиблені" переговори з Китаєм – ЗМІ

Для підтримки зростання обсягів обидві країни просувають інфраструктурні проєкти, включаючи погодження будівництва нової залізничної гілки між Гашуун-Сухаїтом і Ганчі-Моду. Ці проєкти можуть підштовхнути експорт монгольського вугілля до 165 млн тонн на рік, що є критично важливим для Китаю як найбільшого виробника сталі у світі.

Зростання торговельної залежності Монголії від Китаю свідчить про глибоку трансформацію економічних пріоритетів і поступове витіснення російського впливу на тлі активної експансії Пекіна.

Китай закладає основу для "тіньового флоту" для імпорту російського газу в обхід санкцій - Bloomberg