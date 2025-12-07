Китай посилює домінування в монгольському експорті, витісняючи росію – СЗР України

$42.180.00
49.230.00
ukenru
11:06 • 4488 перегляди
російські окупанти зруйнували греблю Печенізького водосховища на ХарківщиніPhoto
6 грудня, 20:45 • 34537 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 46800 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 54598 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 52136 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 56482 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 54789 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 39890 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 83310 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 44316 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
1м/с
92%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Пентагон вивчає застосування автономних систем озброєнь в Україні для майбутніх операцій - Гегсет7 грудня, 03:24 • 11104 перегляди
Четвертий випадок за 40 років: у морських глибинах виявили семирукого восьминога 7 грудня, 03:42 • 10707 перегляди
Українці масово виїжджають за кордон: в НБУ назвали дві причини7 грудня, 04:08 • 12534 перегляди
У Судані бойовики обстріляли дитсадок та лікарню: понад 110 загиблих, майже пів сотні - діти7 грудня, 04:26 • 10028 перегляди
росія і Китай провели спільні протиракетні навчання - Reuters7 грудня, 05:17 • 4004 перегляди
Публікації
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 40119 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 49785 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 63088 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 83310 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 72024 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Ілон Маск
Блогери
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Кременчук
Китай
Франція
Реклама
УНН Lite
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 36035 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 45286 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 46710 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 60733 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 58812 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
The New York Times

Китай посилює домінування в монгольському експорті, витісняючи росію – СЗР України

Київ • УНН

 • 154 перегляди

Китай закріплює домінування в монгольському експорті, нарощуючи закупівлі вугілля та фінансуючи логістичні маршрути. Частка росії в експорті Улан-Батора скоротилася до 0,5%, тоді як понад 90% монгольського експорту надходить до Китаю.

Китай посилює домінування в монгольському експорті, витісняючи росію – СЗР України

Китай закріплює свій статус ключового економічного партнера Монголії, що посилює залежність Улан-Батора від південного сусіда і водночас зменшує роль росії в регіональній торгівлі. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗР), пише УНН.

Деталі

Китай різко нарощує закупівлі монгольського вугілля та активно фінансує нові логістичні маршрути. Монголія планує збільшити експорт вугілля до Китаю майже на 20% цього року, довівши продажі до 100 млн тонн. Цей ресурсний сектор уже формує близько 12% ВВП Монголії.

росія і Китай провели спільні протиракетні навчання - Reuters07.12.25, 07:17 • 4012 переглядiв

Домінування Пекіна у зовнішній торгівлі посилюється стрімко: наразі понад 90% монгольського експорту надходить на китайський ринок, тоді як у 2022 році цей показник становив 64%. Для порівняння: друга за значенням Швейцарія отримує лише 5,6% монгольських поставок.

росія, яка донедавна була одним із ключових партнерів, фактично втратила свою роль. Її частка в експорті Улан-Батора скоротилася до мізерних 0,5%, що відображає зміну геоекономічного балансу в Центральній Азії.

москва й Пекін зближуються на тлі ядерної напруги: росія оголосила про "поглиблені" переговори з Китаєм – ЗМІ20.11.25, 18:16 • 4386 переглядiв

Для підтримки зростання обсягів обидві країни просувають інфраструктурні проєкти, включаючи погодження будівництва нової залізничної гілки між Гашуун-Сухаїтом і Ганчі-Моду. Ці проєкти можуть підштовхнути експорт монгольського вугілля до 165 млн тонн на рік, що є критично важливим для Китаю як найбільшого виробника сталі у світі.

Зростання торговельної залежності Монголії від Китаю свідчить про глибоку трансформацію економічних пріоритетів і поступове витіснення російського впливу на тлі активної експансії Пекіна.

Китай закладає основу для "тіньового флоту" для імпорту російського газу в обхід санкцій - Bloomberg12.11.25, 10:59 • 3386 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Ядерна зброя
Санкції
Енергетика
Монголія
Служба зовнішньої розвідки України
Швейцарія
Китай