11:06 • 4248 просмотра
российские оккупанты разрушили плотину Печенежского водохранилища на ХарьковщинеPhoto
6 декабря, 20:45 • 34379 просмотра
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02 • 46640 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49 • 54450 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 52024 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 56406 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 54737 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 39878 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 83233 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 44265 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
публикации
Эксклюзивы
Китай усиливает доминирование в монгольском экспорте, вытесняя Россию – СВР Украины

Киев • УНН

 • 40 просмотра

Китай закрепляет доминирование в монгольском экспорте, наращивая закупки угля и финансируя логистические маршруты. Доля России в экспорте Улан-Батора сократилась до 0,5%, тогда как более 90% монгольского экспорта поступает в Китай.

Китай усиливает доминирование в монгольском экспорте, вытесняя Россию – СВР Украины

Китай закрепляет свой статус ключевого экономического партнера Монголии, что усиливает зависимость Улан-Батора от южного соседа и одновременно уменьшает роль России в региональной торговле. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины (СВР), пишет УНН.

Детали

Китай резко наращивает закупки монгольского угля и активно финансирует новые логистические маршруты. Монголия планирует увеличить экспорт угля в Китай почти на 20% в этом году, доведя продажи до 100 млн тонн. Этот ресурсный сектор уже формирует около 12% ВВП Монголии.

Россия и Китай провели совместные противоракетные учения - Reuters07.12.25, 07:17 • 3826 просмотров

Доминирование Пекина во внешней торговле стремительно усиливается: сейчас более 90% монгольского экспорта поступает на китайский рынок, тогда как в 2022 году этот показатель составлял 64%. Для сравнения: вторая по значимости Швейцария получает лишь 5,6% монгольских поставок.

Россия, которая до недавнего времени была одним из ключевых партнеров, фактически утратила свою роль. Ее доля в экспорте Улан-Батора сократилась до мизерных 0,5%, что отражает изменение геоэкономического баланса в Центральной Азии.

Москва и Пекин сближаются на фоне ядерного напряжения: Россия объявила об «углубленных» переговорах с Китаем – СМИ20.11.25, 18:16 • 4386 просмотров

Для поддержания роста объемов обе страны продвигают инфраструктурные проекты, включая согласование строительства новой железнодорожной ветки между Гашуун-Сухайтом и Ганчи-Моду. Эти проекты могут подтолкнуть экспорт монгольского угля до 165 млн тонн в год, что является критически важным для Китая как крупнейшего производителя стали в мире.

Рост торговой зависимости Монголии от Китая свидетельствует о глубокой трансформации экономических приоритетов и постепенном вытеснении российского влияния на фоне активной экспансии Пекина.

Китай закладывает основу для "теневого флота" для импорта российского газа в обход санкций - Bloomberg12.11.25, 10:59 • 3386 просмотров

Степан Гафтко

