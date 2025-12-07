Китай усиливает доминирование в монгольском экспорте, вытесняя Россию – СВР Украины

Китай закрепляет свой статус ключевого экономического партнера Монголии, что усиливает зависимость Улан-Батора от южного соседа и одновременно уменьшает роль России в региональной торговле. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины (СВР), пишет УНН.

Детали

Китай резко наращивает закупки монгольского угля и активно финансирует новые логистические маршруты. Монголия планирует увеличить экспорт угля в Китай почти на 20% в этом году, доведя продажи до 100 млн тонн. Этот ресурсный сектор уже формирует около 12% ВВП Монголии.

Доминирование Пекина во внешней торговле стремительно усиливается: сейчас более 90% монгольского экспорта поступает на китайский рынок, тогда как в 2022 году этот показатель составлял 64%. Для сравнения: вторая по значимости Швейцария получает лишь 5,6% монгольских поставок.

Россия, которая до недавнего времени была одним из ключевых партнеров, фактически утратила свою роль. Ее доля в экспорте Улан-Батора сократилась до мизерных 0,5%, что отражает изменение геоэкономического баланса в Центральной Азии.

Для поддержания роста объемов обе страны продвигают инфраструктурные проекты, включая согласование строительства новой железнодорожной ветки между Гашуун-Сухайтом и Ганчи-Моду. Эти проекты могут подтолкнуть экспорт монгольского угля до 165 млн тонн в год, что является критически важным для Китая как крупнейшего производителя стали в мире.

Рост торговой зависимости Монголии от Китая свидетельствует о глубокой трансформации экономических приоритетов и постепенном вытеснении российского влияния на фоне активной экспансии Пекина.

