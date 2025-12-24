Пекін готує можливість ядерного "удару на випередження": звіт Пентагону про нову стратегію Сі Цзіньпіна
Київ • УНН
Пекін готує ядерний контрудар до вибуху ракет противника, впроваджуючи систему "раннього попередження". США розглядають нарощування військової потужності Китаю як загрозу, що робить їх територію вразливою.
Китай переводить свої стратегічні сили у стан максимальної бойової готовності, щоб мати змогу завдати ядерного контрудару ще до моменту вибуху ракет противника на своїй території. Про це йдеться у матеріалі The New York Times, пише УНН.
Деталі
У щорічному звіті Міністерства оборони США зазначено, що Пекін впроваджує систему "раннього попередження про контрудар". Це дозволяє запустити ракети одразу після отримання сигналу про атаку ворога. Китайські військові планують вдосконалювати цей механізм протягом поточного десятиліття. Метою такої стратегії є стримування потенційних супротивників від спроб завдати першого удару.
Статистика арсеналу та темпи виробництва
Попри зміну тактики, темпи виготовлення нових боєголовок минулого року сповільнилися. Наприкінці 2024 року арсенал КНР налічував близько 600 одиниць, що відповідає попереднім оцінкам. Пентагон не називає конкретних причин уповільнення виробництва, проте підтверджує плани Пекіна збільшити кількість боєголовок до 1000 одиниць до 2030 року. Це забезпечить лідера Китаю Сі Цзіньпіна ширшим вибором засобів ураження на ракетах, підводних човнах та авіації.
Загроза для національної безпеки США
Вашингтон розглядає нарощування військової потужності Китаю як чинник, що робить територію США дедалі вразливішою. Перехід Пекіна до режиму "запуску за попередженням" посилює дискусії у Білому домі щодо необхідності розгортання додаткових ядерних сил США. Ситуація ускладнюється паралельними ядерними погрозами з боку Росії, що створює для США виклик протистояння двом ядерним суперникам одночасно.
