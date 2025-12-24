$42.100.05
Ексклюзив
11:46 • 9696 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
11:12 • 9720 перегляди
Воювали проти України і катували полонених: ГУР озвучило деталі ліквідації двох російських поліцейських в москві
08:22 • 13162 перегляди
Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
23 грудня, 15:52 • 30451 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 46895 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 63091 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 70019 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешкання
23 грудня, 11:41 • 41692 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 53180 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40 • 22333 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrex
Пекін готує можливість ядерного "удару на випередження": звіт Пентагону про нову стратегію Сі Цзіньпіна

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Пекін готує ядерний контрудар до вибуху ракет противника, впроваджуючи систему "раннього попередження". США розглядають нарощування військової потужності Китаю як загрозу, що робить їх територію вразливою.

Пекін готує можливість ядерного "удару на випередження": звіт Пентагону про нову стратегію Сі Цзіньпіна
Фото: AP

Китай переводить свої стратегічні сили у стан максимальної бойової готовності, щоб мати змогу завдати ядерного контрудару ще до моменту вибуху ракет противника на своїй території. Про це йдеться у матеріалі The New York Times, пише УНН.

Деталі

У щорічному звіті Міністерства оборони США зазначено, що Пекін впроваджує систему "раннього попередження про контрудар". Це дозволяє запустити ракети одразу після отримання сигналу про атаку ворога. Китайські військові планують вдосконалювати цей механізм протягом поточного десятиліття. Метою такої стратегії є стримування потенційних супротивників від спроб завдати першого удару.

Статистика арсеналу та темпи виробництва

Попри зміну тактики, темпи виготовлення нових боєголовок минулого року сповільнилися. Наприкінці 2024 року арсенал КНР налічував близько 600 одиниць, що відповідає попереднім оцінкам. Пентагон не називає конкретних причин уповільнення виробництва, проте підтверджує плани Пекіна збільшити кількість боєголовок до 1000 одиниць до 2030 року. Це забезпечить лідера Китаю Сі Цзіньпіна ширшим вибором засобів ураження на ракетах, підводних човнах та авіації.

Загроза для національної безпеки США

Вашингтон розглядає нарощування військової потужності Китаю як чинник, що робить територію США дедалі вразливішою. Перехід Пекіна до режиму "запуску за попередженням" посилює дискусії у Білому домі щодо необхідності розгортання додаткових ядерних сил США. Ситуація ускладнюється паралельними ядерними погрозами з боку Росії, що створює для США виклик протистояння двом ядерним суперникам одночасно.

Нарощування військової потужності Китаєм робить США вразливими - Пентагон24.12.25, 03:46 • 13306 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Ядерна зброя
The New York Times
Міністерство оборони США
Білий дім
Пекін
Сі Цзіньпін
Китай
Сполучені Штати Америки