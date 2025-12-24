Пекин готовит возможность ядерного "удара на опережение": отчет Пентагона о новой стратегии Си Цзиньпина

Фото: AP

Китай переводит свои стратегические силы в состояние максимальной боевой готовности, чтобы иметь возможность нанести ядерный контрудар еще до момента взрыва ракет противника на своей территории. Об этом говорится в материале The New York Times, пишет УНН.

Детали

В ежегодном отчете Министерства обороны США указано, что Пекин внедряет систему "раннего предупреждения о контрударе". Это позволяет запустить ракеты сразу после получения сигнала об атаке врага. Китайские военные планируют совершенствовать этот механизм в течение текущего десятилетия. Целью такой стратегии является сдерживание потенциальных противников от попыток нанести первый удар.

Статистика арсенала и темпы производства

Несмотря на изменение тактики, темпы изготовления новых боеголовок в прошлом году замедлились. В конце 2024 года арсенал КНР насчитывал около 600 единиц, что соответствует предыдущим оценкам. Пентагон не называет конкретных причин замедления производства, однако подтверждает планы Пекина увеличить количество боеголовок до 1000 единиц к 2030 году. Это обеспечит лидера Китая Си Цзиньпина более широким выбором средств поражения на ракетах, подводных лодках и авиации.

Угроза для национальной безопасности США

Вашингтон рассматривает наращивание военной мощи Китая как фактор, делающий территорию США все более уязвимой. Переход Пекина к режиму "запуска по предупреждению" усиливает дискуссии в Белом доме о необходимости развертывания дополнительных ядерных сил США. Ситуация осложняется параллельными ядерными угрозами со стороны России, что создает для США вызов противостояния двум ядерным соперникам одновременно.

