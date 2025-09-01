Правоохранители, СБУ и Офис Генпрокурора собрали достаточно доказательств в отношении подозреваемого в убийстве Андрея Парубия - Нацполиция

Правоохранительные органы, Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора собрали достаточно доказательств для того, чтобы прокурор подписал подозрение мужчине, задержанному в рамках дела об убийстве бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия, сообщили в Национальной полиции во время брифинга, пишет УНН.

Детали

Работа продолжалась 24/7 с момента совершения этого убийства. Благодаря Национальной полиции, оперативным службам, Службе безопасности Украины и, конечно, Офису Генерального прокурора, мы собрали достаточно доказательств, чтобы обоснованно сегодня прокурор подписал подозрение - заявили в полиции.

Правоохранители подчеркнули, что благодаря предпринятым действиям, сегодня есть все основания подозревать в убийстве Парубия именно задержанного мужчину.

Мы говорим не о случайности, а о последовательности действий правоохранительных органов, которые позволяют нам сегодня говорить, что это лицо подозревается правоохранительными органами в совершении этого убийства - отметили в полиции.

Дополнение

30 августа 2025 года во Львове застрелили экс-главу Верховной Рады Андрея Парубия. Полиция сообщала, что в Парубия было произведено около 8 выстрелов.

Правоохранители рассматривают различные версии убийства бывшего спикера ВР Андрея Парубия. В настоящее время отсутствуют данные, связывающие это преступление с убийством Ирины Фарион.

Также полиция Львовщины анализирует, поступали ли угрозы убитому нардепу Андрею Парубию. В 2014 году Парубий попадал в список на ликвидацию за деятельность секретаря СНБО.

1 сентября задержанному львовянину сообщено о подозрении в убийстве Парубия. Готовится ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.