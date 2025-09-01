Правоохранители, СБУ и Офис Генпрокурора собрали достаточно доказательств в отношении подозреваемого в убийстве Андрея Парубия - Нацполиция
Киев • УНН
Правоохранительные органы собрали достаточно доказательств для объявления подозрения мужчине, задержанному по делу об убийстве Андрея Парубия. Убийство экс-главы Верховной Рады произошло во Львове 30 августа 2025 года.
Правоохранительные органы, Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора собрали достаточно доказательств для того, чтобы прокурор подписал подозрение мужчине, задержанному в рамках дела об убийстве бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия, сообщили в Национальной полиции во время брифинга, пишет УНН.
Детали
Работа продолжалась 24/7 с момента совершения этого убийства. Благодаря Национальной полиции, оперативным службам, Службе безопасности Украины и, конечно, Офису Генерального прокурора, мы собрали достаточно доказательств, чтобы обоснованно сегодня прокурор подписал подозрение
Правоохранители подчеркнули, что благодаря предпринятым действиям, сегодня есть все основания подозревать в убийстве Парубия именно задержанного мужчину.
Мы говорим не о случайности, а о последовательности действий правоохранительных органов, которые позволяют нам сегодня говорить, что это лицо подозревается правоохранительными органами в совершении этого убийства
Дополнение
30 августа 2025 года во Львове застрелили экс-главу Верховной Рады Андрея Парубия. Полиция сообщала, что в Парубия было произведено около 8 выстрелов.
Правоохранители рассматривают различные версии убийства бывшего спикера ВР Андрея Парубия. В настоящее время отсутствуют данные, связывающие это преступление с убийством Ирины Фарион.
Также полиция Львовщины анализирует, поступали ли угрозы убитому нардепу Андрею Парубию. В 2014 году Парубий попадал в список на ликвидацию за деятельность секретаря СНБО.
1 сентября задержанному львовянину сообщено о подозрении в убийстве Парубия. Готовится ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.