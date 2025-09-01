Правоохранители, СБУ и Офис Генпрокурора собрали достаточно доказательств в отношении подозреваемого в убийстве Андрея Парубия - Нацполиция

$41.320.06
48.200.06
ukenru
Эксклюзив
09:15 • 25800 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
08:38 • 21099 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
07:50 • 37299 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
06:45 • 46651 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
05:46 • 45194 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
05:39 • 40510 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
31 августа, 21:30 • 27362 просмотра
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
31 августа, 20:53 • 22477 просмотра
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 53450 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 90423 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+28°
3м/с
49%
744мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 52015 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 51656 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 38891 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 36558 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 28963 просмотра
публикации
Для настоящих гурманов: топ рецептов приготовления домашнего майонезаPhoto09:46 • 6792 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
07:50 • 37337 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
Эксклюзив
06:45 • 46689 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения05:46 • 45231 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto05:39 • 40540 просмотра
Актуальные люди
Андрей Парубий
Дональд Трамп
Королева Камилла
Игорь Клименко
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Львов
Китай
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Брэд Питт купил особняк в Голливуд-Хиллз за $12 миллионов10:27 • 694 просмотра
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 124621 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 256146 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 278289 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 274541 просмотра
Актуальное
Financial Times
Таймс
ЧатГПТ
Ми-8
Ракетная система С-300

Правоохранители, СБУ и Офис Генпрокурора собрали достаточно доказательств в отношении подозреваемого в убийстве Андрея Парубия - Нацполиция

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Правоохранительные органы собрали достаточно доказательств для объявления подозрения мужчине, задержанному по делу об убийстве Андрея Парубия. Убийство экс-главы Верховной Рады произошло во Львове 30 августа 2025 года.

Правоохранители, СБУ и Офис Генпрокурора собрали достаточно доказательств в отношении подозреваемого в убийстве Андрея Парубия - Нацполиция

Правоохранительные органы, Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора собрали достаточно доказательств для того, чтобы прокурор подписал подозрение мужчине, задержанному в рамках дела об убийстве бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия, сообщили в Национальной полиции во время брифинга, пишет УНН.

Детали

Работа продолжалась 24/7 с момента совершения этого убийства. Благодаря Национальной полиции, оперативным службам, Службе безопасности Украины и, конечно, Офису Генерального прокурора, мы собрали достаточно доказательств, чтобы обоснованно сегодня прокурор подписал подозрение

- заявили в полиции.

Правоохранители подчеркнули, что благодаря предпринятым действиям, сегодня есть все основания подозревать в убийстве Парубия именно задержанного мужчину.

Мы говорим не о случайности, а о последовательности действий правоохранительных органов, которые позволяют нам сегодня говорить, что это лицо подозревается правоохранительными органами в совершении этого убийства

 - отметили в полиции.

Дополнение

30 августа 2025 года во Львове застрелили экс-главу Верховной Рады Андрея Парубия. Полиция сообщала, что в Парубия было произведено около 8 выстрелов.

Правоохранители рассматривают различные версии убийства бывшего спикера ВР Андрея Парубия. В настоящее время отсутствуют данные, связывающие это преступление с убийством Ирины Фарион.

Также полиция Львовщины анализирует, поступали ли угрозы убитому нардепу Андрею Парубию. В 2014 году Парубий попадал в список на ликвидацию за деятельность секретаря СНБО.

1 сентября задержанному львовянину сообщено о подозрении в убийстве Парубия. Готовится ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Павел Зинченко

ОбществоКриминал и ЧП
Андрей Парубий
Национальная полиция Украины
Генеральный прокурор Украины
Служба безопасности Украины
Львов