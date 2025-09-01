$41.320.06
Ексклюзив
09:15 • 26297 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
08:38 • 21544 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
07:50 • 38090 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
06:45 • 47419 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіаку
05:46 • 45896 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
05:39 • 41038 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересня
31 серпня, 21:30 • 27485 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
31 серпня, 20:53 • 22503 перегляди
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 53471 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір
30 серпня, 13:59 • 90439 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Правоохоронці, СБУ і Офіс Генпрокурора зібрали вдосталь доказів щодо підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія - Нацполіція

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Правоохоронні органи зібрали достатньо доказів для оголошення підозри чоловіку, затриманому у справі про вбивство Андрія Парубія. Вбивство екс-голови Верховної Ради сталося у Львові 30 серпня 2025 року.

Правоохоронні органи, Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора зібрали достатньо доказів для того, щоб прокурор підписав підозру чоловіку, затриманому в рамках справи про вбивство колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія, повідомили в Національній поліції під час брифінгу, пише УНН.

Деталі

Робота тривала 24/7 з моменту вчинення цього вбивства. Завдяки Національній поліції, оперативним службам, Службі безпеки України і, звичайно, Офісу Генерального прокурора, ми зібрали достатньо доказів, щоб обґрунтовано сьогодні прокурор підписав підозру

- заявили в поліції.

Правоохоронці наголосили, що завдяки вжитим діям, сьогодні є всі підстави підозрювати у вбивстві Парубія саме затриманого чоловіка.

Ми говоримо не про випадковість, а про послідовність дій правоохоронних органів, які дозволяють нам сьогодні казати, що ця особа підозрюється правоохоронними органами у скоєнні цього вбивства

 - зазначили в поліції.

Доповнення

30 серпня 2025 року у Львові застрелили ексголову Верховної Ради Андрія Парубія. Поліція повідомляла, що у Парубія було здійснено близько 8 пострілів.

Правоохоронці розглядають різні версії вбивства колишнього спікера ВР Андрія Парубія. Наразі відсутні дані, що пов'язують цей злочин зі вбивством Ірини Фаріон.

Також поліція Львівщини аналізує, чи надходили погрози вбитому нардепу Андрію Парубію. У 2014 році Парубій потрапляв у список на ліквідацію за діяльність секретаря РНБО.

1 вересня затриманому львів’янину повідомлено про підозру у вбивстві Парубія. Готується клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Павло Зінченко

СуспільствоКримінал та НП
Андрій Парубій
Національна поліція України
Генеральний прокурор (Україна)
Служба безпеки України
Львів