Правоохоронці, СБУ і Офіс Генпрокурора зібрали вдосталь доказів щодо підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія - Нацполіція

Правоохоронні органи, Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора зібрали достатньо доказів для того, щоб прокурор підписав підозру чоловіку, затриманому в рамках справи про вбивство колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія, повідомили в Національній поліції під час брифінгу, пише УНН.

Деталі

Робота тривала 24/7 з моменту вчинення цього вбивства. Завдяки Національній поліції, оперативним службам, Службі безпеки України і, звичайно, Офісу Генерального прокурора, ми зібрали достатньо доказів, щоб обґрунтовано сьогодні прокурор підписав підозру - заявили в поліції.

Правоохоронці наголосили, що завдяки вжитим діям, сьогодні є всі підстави підозрювати у вбивстві Парубія саме затриманого чоловіка.

Ми говоримо не про випадковість, а про послідовність дій правоохоронних органів, які дозволяють нам сьогодні казати, що ця особа підозрюється правоохоронними органами у скоєнні цього вбивства - зазначили в поліції.

Доповнення

30 серпня 2025 року у Львові застрелили ексголову Верховної Ради Андрія Парубія. Поліція повідомляла, що у Парубія було здійснено близько 8 пострілів.

Правоохоронці розглядають різні версії вбивства колишнього спікера ВР Андрія Парубія. Наразі відсутні дані, що пов'язують цей злочин зі вбивством Ірини Фаріон.

Також поліція Львівщини аналізує, чи надходили погрози вбитому нардепу Андрію Парубію. У 2014 році Парубій потрапляв у список на ліквідацію за діяльність секретаря РНБО.

1 вересня затриманому львів’янину повідомлено про підозру у вбивстві Парубія. Готується клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.