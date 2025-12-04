Посланники Трампа встретятся с украинскими переговорщиками на фоне смягчения санкций против рф - СМИ

$42.200.13
49.230.04
ukenru
16:56 • 7270 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
15:01 • 17689 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 18487 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 31727 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 19331 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
4 декабря, 11:24 • 19995 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
4 декабря, 09:37 • 20192 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09 • 28553 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56 • 47098 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 36820 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
3м/с
98%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Столкновения в санатории "Жовтень" под Киевом: при чем здесь бизнесмен Кауфман4 декабря, 11:36 • 14851 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет4 декабря, 12:21 • 23027 просмотра
Макрон предупредил, что США могут «предать» Украину — СМИ обнародовали утечку разговора лидеров ЕС4 декабря, 12:47 • 12068 просмотра
"После Николая": в Укрэнерго дали прогноз по сокращению отключений13:45 • 9846 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo14:10 • 8316 просмотра
публикации
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эксклюзив
15:01 • 17687 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет4 декабря, 12:21 • 23212 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 31722 просмотра
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto4 декабря, 06:30 • 40383 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения3 декабря, 13:24 • 66861 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Стив Уиткофф
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Германия
Чернигов
Реклама
УНН Lite
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo14:10 • 8566 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 24466 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 26266 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 71094 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 73929 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
The New York Times
Фильм

Посланники Трампа встретятся с украинскими переговорщиками на фоне смягчения санкций против рф - СМИ

Киев • УНН

 • 1402 просмотра

Посланники президента США Дональда Трампа в третий раз за две недели встретились с украинскими переговорщиками для обсуждения мирного плана, в то время как администрация Трампа ослабила экономическое давление на россию. Министерство финансов США частично приостановило санкции против заправок "Лукойл" за пределами россии до 29 апреля.

Посланники Трампа встретятся с украинскими переговорщиками на фоне смягчения санкций против рф - СМИ

В четверг посланники президента США Дональда Трампа должны были встретиться с украинскими переговорщиками в третий раз за две недели, чтобы продвинуть свой план по прекращению войны, в то время как его администрация ослабила экономическое давление на россию, передает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

По данным издания, через два дня после встречи посланников с президентом россии владимиром путиным Министерство финансов США частично приостановило меры, объявленные Трампом в октябре, когда он наконец пообещал занять жесткую позицию в отношении москвы.

Министерство финансов США приостановило как минимум до 29 апреля экономические санкции против заправок под брендом "Лукойл" за пределами россии.

Запрет остается в силе, чтобы предотвратить возвращение средств в россию, которая находится под масштабными санкциями США и ЕС с момента вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Издание подчеркивает, что санкции Трампа стали одним из самых действенных средств давления на россию.

Добавим

Стив Виткофф, деловой партнер Трампа, ставший послом по международным делам, и Джаред Кушнер, зять президента, встретятся в районе Майами поздно вечером в четверг на ужине с главным переговорщиком от Украины Рустемом Умеровым, сообщил американский чиновник.

Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP04.12.25, 01:09 • 28555 просмотров

Встреча, которая будет закрыта для прессы, состоялась через два дня после пятичасовой встречи Трампа с путиным в москве, которая затянулась до утра.

Трамп заявил, что посланники провели "довольно хорошую встречу" с путиным.

На вопрос, почувствовали ли Виткофф и Кушнер, что путин действительно хочет остановить почти четырехлетнее вторжение россии, Трамп ответил: "Он хотел бы положить конец войне. Таково было их впечатление".

Однако путин не продемонстрировал никаких публичных признаков сдвига, в то время как россия медленно, но верно захватывает территорию на востоке Украины.

"Это сложная задача и сложная миссия, которую президент Трамп взял на себя", - сказал путин о дипломатии в интервью во время своего визита в Индию.

"Достижение консенсуса между противоборствующими сторонами - непростая задача, но президент Трамп, я искренне верю, искренне стремится к этому", - сказал он, сообщает India Today.

"Я думаю, нам следует участвовать в этих усилиях, а не препятствовать им".

Визит путина в Индию, исторического партнера россии, происходит на фоне постепенного ослабления его международной изоляции.

В августе Трамп приветствовал путина на Аляске, где им не удалось достичь явного прогресса в урегулировании украинского конфликта.

Контекст

Как отмечает издание, Трамп ранее размышлял о том, что россия неизбежно получит больше территорий, и что Украине выгоднее урегулировать конфликт.

Первый вариант плана США предусматривает отказ Украины от территорий, которые россия не смогла завоевать на поле боя, в обмен на обещания безопасности, которые не соответствуют стремлениям Украины к НАТО.

Виткофф и Кушнер работали над изменениями с момента встречи с украинской стороной 23 ноября в Женеве. Стороны снова встретились на следующей неделе в Майами в присутствии госсекретаря Марко Рубио.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Санкции
Война в Украине
Владимир Путин
Аляска
Стив Уиткофф
Рустем Умеров
Марко Рубио
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки
Женева
НАТО
Дональд Трамп
Индия
Европейский Союз
Соединённые Штаты
Украина