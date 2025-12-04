Посланники Трампа встретятся с украинскими переговорщиками на фоне смягчения санкций против рф - СМИ

В четверг посланники президента США Дональда Трампа должны были встретиться с украинскими переговорщиками в третий раз за две недели, чтобы продвинуть свой план по прекращению войны, в то время как его администрация ослабила экономическое давление на россию, передает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

По данным издания, через два дня после встречи посланников с президентом россии владимиром путиным Министерство финансов США частично приостановило меры, объявленные Трампом в октябре, когда он наконец пообещал занять жесткую позицию в отношении москвы.

Министерство финансов США приостановило как минимум до 29 апреля экономические санкции против заправок под брендом "Лукойл" за пределами россии.

Запрет остается в силе, чтобы предотвратить возвращение средств в россию, которая находится под масштабными санкциями США и ЕС с момента вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Издание подчеркивает, что санкции Трампа стали одним из самых действенных средств давления на россию.

Добавим

Стив Виткофф, деловой партнер Трампа, ставший послом по международным делам, и Джаред Кушнер, зять президента, встретятся в районе Майами поздно вечером в четверг на ужине с главным переговорщиком от Украины Рустемом Умеровым, сообщил американский чиновник.

Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP

Встреча, которая будет закрыта для прессы, состоялась через два дня после пятичасовой встречи Трампа с путиным в москве, которая затянулась до утра.

Трамп заявил, что посланники провели "довольно хорошую встречу" с путиным.

На вопрос, почувствовали ли Виткофф и Кушнер, что путин действительно хочет остановить почти четырехлетнее вторжение россии, Трамп ответил: "Он хотел бы положить конец войне. Таково было их впечатление".

Однако путин не продемонстрировал никаких публичных признаков сдвига, в то время как россия медленно, но верно захватывает территорию на востоке Украины.

"Это сложная задача и сложная миссия, которую президент Трамп взял на себя", - сказал путин о дипломатии в интервью во время своего визита в Индию.

"Достижение консенсуса между противоборствующими сторонами - непростая задача, но президент Трамп, я искренне верю, искренне стремится к этому", - сказал он, сообщает India Today.

"Я думаю, нам следует участвовать в этих усилиях, а не препятствовать им".

Визит путина в Индию, исторического партнера россии, происходит на фоне постепенного ослабления его международной изоляции.

В августе Трамп приветствовал путина на Аляске, где им не удалось достичь явного прогресса в урегулировании украинского конфликта.

Контекст

Как отмечает издание, Трамп ранее размышлял о том, что россия неизбежно получит больше территорий, и что Украине выгоднее урегулировать конфликт.

Первый вариант плана США предусматривает отказ Украины от территорий, которые россия не смогла завоевать на поле боя, в обмен на обещания безопасности, которые не соответствуют стремлениям Украины к НАТО.

Виткофф и Кушнер работали над изменениями с момента встречи с украинской стороной 23 ноября в Женеве. Стороны снова встретились на следующей неделе в Майами в присутствии госсекретаря Марко Рубио.