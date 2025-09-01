$41.320.06
Эксклюзив
09:15 • 19630 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
08:38 • 15570 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
07:50 • 27678 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
06:45 • 36966 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
05:46 • 36524 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
05:39 • 33937 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
31 августа, 21:30 • 25903 просмотра
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
31 августа, 20:53 • 22085 просмотра
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 53134 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 90178 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Следили ли за Парубием перед убийством - в полиции ответили

Киев • УНН

 • 78 просмотра

Правоохранители Львовщины проверяют, следили ли за экс-главой ВР Андреем Парубием до его убийства, изучая полученные доказательства. Пока неизвестно, были ли у задержанного сообщники, но полиция не исключает ни одной версии.

Следили ли за Парубием перед убийством - в полиции ответили

В настоящее время правоохранители прорабатывают вопрос, следили ли за нардепом Андреем Парубием перед его убийством во Львове. Об этом сообщил начальник полиции Львовской области Александр Шляховский во время брифинга, передает УНН.

Детали

На вопрос, есть ли информация, следили ли за Парубием, Шляховский ответил: "В настоящее время мы прорабатываем этот вопрос. Изучаем полученные нами доказательства и будем готовы сказать, когда их проработаем, и это не навредит следствию".

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский заявлял, что пока не известно, имел ли подозреваемый в убийстве Парубия сообщников, но правоохранители не исключают ни одной версии.

Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии01.09.25, 12:15 • 19601 просмотр

Дополнение

30 августа 2025 года во Львове застрелили экс-главу Верховной Рады Андрея Парубия. Полиция сообщала, что в Парубия было произведено около 8 выстрелов. 

Правоохранители рассматривают различные версии убийства бывшего спикера ВР Андрея Парубия. Пока отсутствуют данные, связывающие это преступление с убийством Ирины Фарион. 

Также полиция Львовщины анализирует, поступали ли угрозы убитому нардепу Андрею Парубию. В 2014 году Парубий попадал в список на ликвидацию за деятельность секретаря СНБО.

1 сентября задержанному львовянину сообщено о подозрении в убийстве Парубия. Готовится ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. 

Анна Мурашко

