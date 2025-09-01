Следили ли за Парубием перед убийством - в полиции ответили

В настоящее время правоохранители прорабатывают вопрос, следили ли за нардепом Андреем Парубием перед его убийством во Львове. Об этом сообщил начальник полиции Львовской области Александр Шляховский во время брифинга, передает УНН.

Детали

На вопрос, есть ли информация, следили ли за Парубием, Шляховский ответил: "В настоящее время мы прорабатываем этот вопрос. Изучаем полученные нами доказательства и будем готовы сказать, когда их проработаем, и это не навредит следствию".

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский заявлял, что пока не известно, имел ли подозреваемый в убийстве Парубия сообщников, но правоохранители не исключают ни одной версии.

Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии

Дополнение

30 августа 2025 года во Львове застрелили экс-главу Верховной Рады Андрея Парубия. Полиция сообщала, что в Парубия было произведено около 8 выстрелов.

Правоохранители рассматривают различные версии убийства бывшего спикера ВР Андрея Парубия. Пока отсутствуют данные, связывающие это преступление с убийством Ирины Фарион.

Также полиция Львовщины анализирует, поступали ли угрозы убитому нардепу Андрею Парубию. В 2014 году Парубий попадал в список на ликвидацию за деятельность секретаря СНБО.

1 сентября задержанному львовянину сообщено о подозрении в убийстве Парубия. Готовится ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.