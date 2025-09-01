Чи стежили за Парубієм перед вбивством - в поліції відповіли

На даний час правоохоронці опрацьовують питання, чи стежили за нардепом Андрієм Парубієм перед його вбивством у Львові. Про це повідомив начальник поліції Львівської області Олександр Шляховський під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

На запитання, чи є інформація, чи стежили за Парубієм, Шляховський відповів: "На даний час ми опрацьовуємо це питання. Вивчаємо здобуті нами докази й будемо готові сказати, коли їх опрацюємо, й це не нашкодить слідству".

Голова Національної поліції України Іван Вигівський заявляв, що наразі не відомо, чи підозрюваний у вбивстві Парубія мав спільників, але правоохоронці не відкривають жодної версії.

Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії

Доповнення

30 серпня 2025 року у Львові застрелили ексголову Верховної Ради Андрія Парубія. Поліція повідомляла, що у Парубія було здійснено близько 8 пострілів.

Правоохоронці розглядають різні версії вбивства колишнього спікера ВР Андрія Парубія. Наразі відсутні дані, що пов'язують цей злочин зі вбивством Ірини Фаріон.

Також поліція Львівщини аналізує, чи надходили погрози вбитому нардепу Андрію Парубію. У 2014 році Парубій потрапляв у список на ліквідацію за діяльність секретаря РНБО.

1 вересня затриманому львів’янину повідомлено про підозру у вбивстві Парубія. Готується клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.