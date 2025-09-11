$41.210.09
Присвоение звания Героя Украины Андрею Парубию: петиция набрала необходимое количество голосов

Киев • УНН

 • 412 просмотра

Петиция о присвоении Андрею Парубию звания "Герой Украины" (посмертно) превысила 25 000 голосов. Президент Украины Владимир Зеленский имеет 83 дня для ответа.

Присвоение звания Героя Украины Андрею Парубию: петиция набрала необходимое количество голосов

Петиция о присвоении Андрею Парубию звания "Герой Украины" (посмертно) превысила необходимые 25 000 голосов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на результаты петиции на сайте Верховной Рады Украины.

Детали

Петиция набрала 25 239 голосов из необходимых 25 000. Отныне у Президента Украины Владимира Зеленского будет 83 дня для того, чтобы дать ответ.

Андрей Парубий всю свою жизнь посвятил служению Украинскому государству, защите его суверенитета, независимости и демократических ценностей. Он внес весомый вклад в развитие украинского парламентаризма, а также сыграл ключевую роль в обеспечении безопасности Майдана во время событий 2013-2014 годов

 - говорится в петиции.

Напомним

Верховная Рада обратилась к парламентам ЕС с призывом осудить убийство нардепа Андрея Парубия, считая его актом политического террора со стороны РФ. Депутаты требуют расследования и усиления давления на Россию.

30 августа 2025 года во Львове застрелили экс-главу Верховной Рады Андрея Парубия. Полиция сообщала, что в Парубия было произведено около 8 выстрелов.

Евгений Устименко

ОбществоПолитика
Андрей Парубий
Майдан Незалежности
Митинги в Украине
Верховная Рада
Владимир Зеленский
Украина
Львов