Парубий не обращался в правоохранительные органы или СБУ с просьбой об охране - Нацполиция

Бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий, убитый в субботу, 30 августа, во Львове, не обращался в Национальную полицию или Службу безопасности Украины с просьбой об охране. Об этом заявили правоохранители во время брифинга, сообщает УНН.

Детали

В Национальную полицию Андрей Парубий не обращался за предоставлением ему охраны - сообщили в полиции.

Также ни Андрей Парубий, ни люди из его окружения, не обращались с просьбой об охране в СБУ.

В Службу безопасности Украины обращения от Андрея Парубия не было. От его окружения так же - отметил представитель ведомства во время брифинга.

Дополнение

Убитый во Львове народный депутат Андрей Парубий в 2014 году попал в список на ликвидацию за свою деятельность секретаря СНБО. В первые месяцы полномасштабного вторжения ему предоставляли усиленную безопасность.