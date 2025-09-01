$41.320.06
Эксклюзив
09:15 • 22307 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
08:38 • 18075 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
07:50 • 31903 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
06:45 • 41240 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
05:46 • 40339 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
05:39 • 36759 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
31 августа, 21:30 • 26498 просмотра
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
31 августа, 20:53 • 22259 просмотра
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 53248 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 90286 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Парубий не обращался в правоохранительные органы или СБУ с просьбой об охране - Нацполиция

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий, убитый во Львове, не просил охраны у Нацполиции или СБУ. Несмотря на это, в 2014 году он попал в список на ликвидацию, а в 2022 году ему предоставляли усиленную безопасность.

Парубий не обращался в правоохранительные органы или СБУ с просьбой об охране - Нацполиция

Бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий, убитый в субботу, 30 августа, во Львове, не обращался в Национальную полицию или Службу безопасности Украины с просьбой об охране. Об этом заявили правоохранители во время брифинга, сообщает УНН.

Детали

В Национальную полицию Андрей Парубий не обращался за предоставлением ему охраны

- сообщили в полиции.

Также ни Андрей Парубий, ни люди из его окружения, не обращались с просьбой об охране в СБУ.

В Службу безопасности Украины обращения от Андрея Парубия не было. От его окружения так же

- отметил представитель ведомства во время брифинга.

Дополнение

Убитый во Львове народный депутат Андрей Парубий в 2014 году попал в список на ликвидацию за свою деятельность секретаря СНБО. В первые месяцы полномасштабного вторжения ему предоставляли усиленную безопасность.

Впервые в 2014 году Андрей попал в первый список на ликвидацию за свою деятельность секретаря СНБО, и перед тем, за то, что он делал на Майдане… Спецслужбы об этом знают. В 2022 году, когда Стефанчук объявлял о том, что трое депутатов попали в "расстрельный список" россиян, среди них был Андрей Парубий. В апреле, мае он был среди тех, кому помогали с безопасностью

- рассказал коллега Андрея Парубия по фракции "Европейская солидарность" Николай Величкович.

Павел Зинченко

Андрей Парубий
Майдан Незалежности
Митинги в Украине
Национальная полиция Украины
Служба безопасности Украины
Львов