Парубий не обращался в правоохранительные органы или СБУ с просьбой об охране - Нацполиция
Киев • УНН
Бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий, убитый во Львове, не просил охраны у Нацполиции или СБУ. Несмотря на это, в 2014 году он попал в список на ликвидацию, а в 2022 году ему предоставляли усиленную безопасность.
Бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий, убитый в субботу, 30 августа, во Львове, не обращался в Национальную полицию или Службу безопасности Украины с просьбой об охране. Об этом заявили правоохранители во время брифинга, сообщает УНН.
Детали
Также ни Андрей Парубий, ни люди из его окружения, не обращались с просьбой об охране в СБУ.
Дополнение
Убитый во Львове народный депутат Андрей Парубий в 2014 году попал в список на ликвидацию за свою деятельность секретаря СНБО. В первые месяцы полномасштабного вторжения ему предоставляли усиленную безопасность.
Впервые в 2014 году Андрей попал в первый список на ликвидацию за свою деятельность секретаря СНБО, и перед тем, за то, что он делал на Майдане… Спецслужбы об этом знают. В 2022 году, когда Стефанчук объявлял о том, что трое депутатов попали в "расстрельный список" россиян, среди них был Андрей Парубий. В апреле, мае он был среди тех, кому помогали с безопасностью