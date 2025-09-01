Парубій не звертався до правоохоронців або СБУ з проханням про охорону - Нацполіція

Колишній спікер Верховної Ради Андрій Парубій, якого було вбито у суботу, 30 серпня, у Львові, не звертався до Національної поліції або Служби безпеки України з проханням про охорону. Про це заявили правоохоронці під час брифінгу, повідомляє УНН.

Деталі

До Національної поліції Андрій Парубій не звертався за наданням йому охорони - повідомили в поліції.

Також ні Андрій Парубій, ні люди з його оточення, не зверталися з проханням про охорону до СБУ.

До Служби безпеки України звернення від Андрія Парубія не було. Від його оточення так само - зазначив представник відомства під час брифінгу.

Доповнення

Вбитий у Львові народний депутат Андрій Парубій у 2014 році потрапив у список на ліквідацію за свою діяльність секретаря РНБО. У перші місяці повномасштабного вторгнення йому надавали посилену безпеку.