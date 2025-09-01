Парубій не звертався до правоохоронців або СБУ з проханням про охорону - Нацполіція
Київ • УНН
Колишній спікер Верховної Ради Андрій Парубій, убитий у Львові, не просив охорони у Нацполіції чи СБУ. Попри це, у 2014 році він потрапив до списку на ліквідацію, а у 2022 році йому надавали посилену безпеку.
Колишній спікер Верховної Ради Андрій Парубій, якого було вбито у суботу, 30 серпня, у Львові, не звертався до Національної поліції або Служби безпеки України з проханням про охорону. Про це заявили правоохоронці під час брифінгу, повідомляє УНН.
Деталі
До Національної поліції Андрій Парубій не звертався за наданням йому охорони
Також ні Андрій Парубій, ні люди з його оточення, не зверталися з проханням про охорону до СБУ.
До Служби безпеки України звернення від Андрія Парубія не було. Від його оточення так само
Доповнення
Вбитий у Львові народний депутат Андрій Парубій у 2014 році потрапив у список на ліквідацію за свою діяльність секретаря РНБО. У перші місяці повномасштабного вторгнення йому надавали посилену безпеку.
Вперше у 2014 році Андрій потрапив у перший список на ліквідацію за свою діяльність секретаря РНБО, й перед тим, за те, що він робив на Майдані…Спецслужби про це знають. У 2022 році, коли Стефанчук оголошував про те, що троє депутатів потрапили в "розстріляний список" росіян, серед них був Андрій Парубій. У квітні, травні він був серед тих, яким допомагали з безпекою