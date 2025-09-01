Парубій не звертався до правоохоронців або СБУ з проханням про охорону - Нацполіція

$41.320.06
48.200.06
ukenru
Ексклюзив
09:15 • 22488 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
08:38 • 18252 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
07:50 • 32231 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
06:45 • 41574 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
05:46 • 40630 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
05:39 • 36977 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
31 серпня, 21:30 • 26550 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
31 серпня, 20:53 • 22269 перегляди
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 53255 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 90291 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+28°
3м/с
49%
744мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 49107 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 48757 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 35932 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 33552 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 25964 перегляди
Публікації
Для справжніх гурманів: топ рецептів приготування домашнього майонезу Photo09:46 • 4410 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
07:50 • 32231 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
Ексклюзив
06:45 • 41574 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення05:46 • 40630 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto05:39 • 36977 перегляди
Актуальнi люди
Андрій Парубій
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Нарендра Моді
Ігор Клименко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Китай
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Бред Пітт придбав маєток у Голлівуд-Гіллз за $12 мільйонів10:27 • 152 перегляди
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 123280 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 254909 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 277155 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 273500 перегляди
Актуальне
Мі-8
Фейкові новини
The Times
ChatGPT
С-300

Парубій не звертався до правоохоронців або СБУ з проханням про охорону - Нацполіція

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Колишній спікер Верховної Ради Андрій Парубій, убитий у Львові, не просив охорони у Нацполіції чи СБУ. Попри це, у 2014 році він потрапив до списку на ліквідацію, а у 2022 році йому надавали посилену безпеку.

Парубій не звертався до правоохоронців або СБУ з проханням про охорону - Нацполіція

Колишній спікер Верховної Ради Андрій Парубій, якого було вбито у суботу, 30 серпня, у Львові, не звертався до Національної поліції або Служби безпеки України з проханням про охорону. Про це заявили правоохоронці під час брифінгу, повідомляє УНН.

Деталі

До Національної поліції Андрій Парубій не звертався за наданням йому охорони

- повідомили в поліції.

Також ні Андрій Парубій, ні люди з його оточення, не зверталися з проханням про охорону до СБУ.

До Служби безпеки України звернення від Андрія Парубія не було. Від його оточення так само

- зазначив представник відомства під час брифінгу.

Доповнення

Вбитий у Львові народний депутат Андрій Парубій у 2014 році потрапив у список на ліквідацію за свою діяльність секретаря РНБО. У перші місяці повномасштабного вторгнення йому надавали посилену безпеку.

Вперше у 2014 році Андрій потрапив у перший список на ліквідацію за свою діяльність секретаря РНБО, й перед тим, за те, що він робив на Майдані…Спецслужби про це знають. У 2022 році, коли Стефанчук оголошував про те, що троє депутатів потрапили в "розстріляний список" росіян, серед них був Андрій Парубій. У квітні, травні він був серед тих, яким допомагали з безпекою

- розповів колега Андрія Парубія по фракції "Європейська солідарність" Микола Величкович.

Павло Зінченко

СуспільствоПолітикаКримінал та НП
Андрій Парубій
Майдан Незалежності
Мітинги в Україні
Національна поліція України
Служба безпеки України
Львів