Меган Маркл возвращается к актерской деятельности спустя восемь лет после ухода из Голливуда
Герцогиня Сассекская Меган Маркл сыграет главную роль в фильме «Близкие личные друзья» после восьми лет перерыва в актерской карьере. Съемки проходят в Пасадене, Луизиана, с Лили Коллинз, Бри Ларсон и Джеком Куэйдом.
Герцогиня Сассекская Меган Маркл снова выходит на съемочную площадку, спустя восемь лет после того, как оставила актерскую карьеру ради жизни в королевской семье.
Детали
Меган Маркл сыграет главную роль в новом фильме "Близкие личные друзья" от Amazon MGM Studios. В ленте также снимутся Лили Коллинз, Бри Ларсон и Джек Куэйд.
Герцогиня исполнит роль самой себя. Фильм рассказывает о двух парах - одной известной, а другой нет. Съемки проходят в городе Пасадена, штат Луизиана.
По словам источника, близкого к паре, для Меган этот проект стал "важным моментом, символизирующим возвращение к тому, что она действительно любит".
Принц Гарри поддерживает жену и хочет, чтобы она занималась тем, что приносит ей радость.
Дополнительно
Меган Маркл наиболее известна ролью Рэйчел Зейн в сериале "Форс-мажоры". Она также снималась в фильмах "Несносные боссы", "Побег из Вегаса" и "Помни меня". В 2020 году Меган и Гарри отказались от обязанностей старших членов британской королевской семьи и переехали в США.
Напомним
