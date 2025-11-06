Меган Маркл возвращается к актерской деятельности спустя восемь лет после ухода из Голливуда

ukenru
Эксклюзив
08:00 • 218 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
07:22 • 1672 просмотра
россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются
5 ноября, 21:56 • 21260 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
5 ноября, 20:20 • 36845 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
5 ноября, 17:06 • 29653 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
5 ноября, 15:51 • 28177 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Эксклюзив
5 ноября, 15:03 • 39172 просмотра
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Эксклюзив
5 ноября, 13:23 • 41234 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
5 ноября, 12:20 • 23693 просмотра
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
5 ноября, 11:19 • 23527 просмотра
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
Графики отключений электроэнергии
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
08:00 • 204 просмотра
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
5 ноября, 15:03 • 39165 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
5 ноября, 13:23 • 41230 просмотра
Как приготовить домашний зефир: простые рецепты и советыPhoto5 ноября, 11:38 • 42018 просмотра
Когда и как обрезать малину на зиму: советыPhoto5 ноября, 11:10 • 54909 просмотра
Меган Маркл возвращается к актерской деятельности спустя восемь лет после ухода из Голливуда

Киев • УНН

 • 1560 просмотра

Герцогиня Сассекская Меган Маркл сыграет главную роль в фильме «Близкие личные друзья» после восьми лет перерыва в актерской карьере. Съемки проходят в Пасадене, Луизиана, с Лили Коллинз, Бри Ларсон и Джеком Куэйдом.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл снова выходит на съемочную площадку, спустя восемь лет после того, как оставила актерскую карьеру ради жизни в королевской семье.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

Меган Маркл сыграет главную роль в новом фильме "Близкие личные друзья" от Amazon MGM Studios. В ленте также снимутся Лили Коллинз, Бри Ларсон и Джек Куэйд.

Герцогиня исполнит роль самой себя. Фильм рассказывает о двух парах - одной известной, а другой нет. Съемки проходят в городе Пасадена, штат Луизиана.

По словам источника, близкого к паре, для Меган этот проект стал "важным моментом, символизирующим возвращение к тому, что она действительно любит".

Принц Гарри поддерживает жену и хочет, чтобы она занималась тем, что приносит ей радость.

Дополнительно

Меган Маркл наиболее известна ролью Рэйчел Зейн в сериале "Форс-мажоры". Она также снималась в фильмах "Несносные боссы", "Побег из Вегаса" и "Помни меня". В 2020 году Меган и Гарри отказались от обязанностей старших членов британской королевской семьи и переехали в США.

Алла Киосак

