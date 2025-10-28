Меган Маркл представила першу різдвяну колекцію бренду As Ever: свічка на 64 долари та вино за 89

Герцогиня Сассекська Меган Маркл випустила свою першу різдвяну лінійку бренду As Ever, до якої увійшли свічки, мед і вино преміумкласу. Центральним елементом колекції стала свічка за 64 долари, натхненна її весіллям із принцом Гаррі, та вино Napa Valley Brut 2021 року вартістю 89 доларів. Про це повідомляє Daily Мail, пише УНН.

Деталі

У повідомленні, опублікованому в Instagram, 44-річна герцогиня показала себе в оливковій сукні, прикрашаючи дім до свят і готуючи страви з використанням власних продуктів.

Колекція включає дві фірмові свічки – № 519, присвячену дню її весілля 19 травня 2018 року, з ароматом марокканської м’яти, кардамону та чайного листя, та № 084, створену на честь її дня народження 4 серпня. Остання, за словами Меган, передає "тепло родинного дому" завдяки нотам водяного лотоса, сандалового дерева та каліфорнійського маку.

Серед новинок також вінтажне вино Napa Valley Brut, виготовлене з сортів Піно Нуар і Шардоне, та шавлієвий мед зі стільниками за 32 долари, який, за словами герцогині, має для неї особливе значення.

До святкової лінійки увійшов і новий набір фруктових паст Signature Fruit Spread Gift Set за 42 долари, до якого входять джеми з полуниці, малини та апельсиновий мармелад.

Цьогоріч As Ever змінив підхід до пакування: замість великих індивідуальних футлярів усі товари тепер постачаються у фірмових коробках бренду. Раніше надмірна упаковка викликала подив і критику серед покупців через її непрактичність та екологічність.

