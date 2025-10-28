Меган Маркл представила первую рождественскую коллекцию бренда As Ever: свеча за 64 доллара и вино за 89

Герцогиня Сассекская Меган Маркл выпустила свою первую рождественскую линейку бренда As Ever, в которую вошли свечи, мед и вино премиум-класса. Центральным элементом коллекции стала свеча за 64 доллара, вдохновленная ее свадьбой с принцем Гарри, и вино Napa Valley Brut 2021 года стоимостью 89 долларов. Об этом сообщает Daily Mail, пишет УНН.

Подробности

В сообщении, опубликованном в Instagram, 44-летняя герцогиня показала себя в оливковом платье, украшая дом к праздникам и готовя блюда с использованием собственных продуктов.

Коллекция включает две фирменные свечи – № 519, посвященную дню ее свадьбы 19 мая 2018 года, с ароматом марокканской мяты, кардамона и чайного листа, и № 084, созданную в честь ее дня рождения 4 августа. Последняя, по словам Меган, передает "тепло семейного дома" благодаря нотам водяного лотоса, сандалового дерева и калифорнийского мака.

Среди новинок также винтажное вино Napa Valley Brut, изготовленное из сортов Пино Нуар и Шардоне, и шалфейный мед с сотами за 32 доллара, который, по словам герцогини, имеет для нее особое значение.

В праздничную линейку вошел и новый набор фруктовых паст Signature Fruit Spread Gift Set за 42 доллара, в который входят джемы из клубники, малины и апельсиновый мармелад.

В этом году As Ever изменил подход к упаковке: вместо больших индивидуальных футляров все товары теперь поставляются в фирменных коробках бренда. Ранее чрезмерная упаковка вызывала недоумение и критику среди покупателей из-за ее непрактичности и экологичности.

