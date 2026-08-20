Принц Гаррі та Меган повернуться до Великої Британії

Принц Гаррі та його дружина Меган планують із цієї осені надовго повернутися до Великої Британії, однак не відновлюватимуть свої ролі працюючих членів королівської родини. Про це повідомляє Associated Press, передає УНН.

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За даними видання, родина Сассексів планує переїхати до Великої Британії на тривалий термін, починаючи з осені. Гаррі та Меган житимуть у приватній резиденції за межами Лондона, яка не належить королівській родині.

Водночас подружжя планує зберегти свій будинок у Монтесіто, штат Каліфорнія, а також житло для відпочинку в Португалії.

Діти подружжя, 7-річний принц Арчі та 5-річна принцеса Лілібет, вже зараховані до британських шкіл і розпочнуть навчання у вересні, повідомила особа, близька до Сассексів, яка не мала права говорити публічно - пише видання.

За інформацією АР, Чарльзу вже повідомили про плани пари в неділю. Минулого місяця подружжя також відвідувало Велику Британію. При цьому Гаррі та Меган не планують повертатися до виконання обов’язків працюючих членів королівської родини. Після переїзду Меган планує продовжити керувати своєю компанією As Ever з Великої Британії. Гаррі, своєю чергою, зможе більше часу приділяти роботі зі своїми британськими благодійними організаціями.

Нагадаємо

Принцу Гаррі та його сім'ї запропонували житло у королівській резиденції під час візиту у липні, але без додаткових заходів безпеки. Палац не отримав відповіді на пропозицію.