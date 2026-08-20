Принц Гарри и Меган вернутся в Великобританию

Принц Гарри и его жена Меган планируют с этой осени надолго вернуться в Великобританию, однако не будут восстанавливать свои роли работающих членов королевской семьи. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.

Детали

По данным издания, семья Сассексов планирует переехать в Великобританию на длительный срок, начиная с осени. Гарри и Меган будут жить в частной резиденции за пределами Лондона, которая не принадлежит королевской семье.

В то же время супруги планируют сохранить свой дом в Монтесито, штат Калифорния, а также жилье для отдыха в Португалии.

Дети супругов, 7-летний принц Арчи и 5-летняя принцесса Лилибет, уже зачислены в британские школы и начнут учебу в сентябре, сообщила близкая к Сассексам особа, которая не имела права публично выступать - пишет издание.

По информации AP, Чарльзу уже сообщили о планах пары в воскресенье. В прошлом месяце супруги также посещали Великобританию. При этом Гарри и Меган не планируют возвращаться к выполнению обязанностей работающих членов королевской семьи. После переезда Меган планирует продолжить управлять своей компанией As Ever из Великобритании. Гарри, в свою очередь, сможет больше времени уделять работе со своими британскими благотворительными организациями.

Напомним

Принцу Гарри и его семье предложили жилье в королевской резиденции во время визита в июле, но без дополнительных мер безопасности. Дворец не получил ответа на предложение.